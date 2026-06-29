Venezuela: una fuerte réplica en Caracas volvió a sacudir al país

Una fuerte réplica sísmica se produjo este lunes por la mañana en la zona central de Venezuela. Ya se contabilizan 431 temblores secundarios mientras continúan las tareas de rescate.
A cinco días del devastador terremoto en Venezuela y mientras los equipos de emergencia mantienen una intensa búsqueda de sobrevivientes en las zonas más afectadas, una nueva réplica volvió a generar alarma en las primeras horas de este lunes en Caracas.
El nuevo temblor se produjo a 10 kilómetros del centro de Caracas pocos minutos después de las 7 de la mañana, hora local, y tuvo una magnitud cercana a 5. Aunque no se reportaron daños de consideración producto de esta réplica, el episodio volvió a sembrar preocupación entre los habitantes de la capital venezolana, que desde el inicio de la emergencia conviven con constantes movimientos sísmicos.
Las autoridades recordaron que este tipo de movimientos son habituales después de un terremoto de gran magnitud y pidieron a la población mantenerse alejada de estructuras dañadas, ya que existe riesgo de nuevos derrumbes.
El movimiento sísmico se registró cuando ya transcurrieron cinco días desde el desastre que dejó un saldo provisorio de 1.450 personas fallecidas y más de 3.150 heridas, cifras que podrían seguir aumentando.
Las autoridades venezolanas y los equipos de rescate sostienen que las primeras horas posteriores a una catástrofe de este tipo son determinantes para encontrar personas con vida.
Por ese motivo, las operaciones continúan en edificios derrumbados y sectores donde todavía se busca establecer el paradero de personas reportadas como desaparecidas.
La fuerte réplica de este lunes volvió a interrumpir la rutina en Caracas y sumó tensión a una población que atraviesa días de incertidumbre. Mientras se esperan nuevos informes sobre el movimiento, Venezuela mantiene activo el despliegue de asistencia sanitaria, búsqueda y relevamiento de daños.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno confirmó que el desastre dejó un saldo de seis argentinos fallecidos y siete desaparecidos.
El funcionario informó que el Gobierno argentino envió una misión consular humanitaria integrada por dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para asistir a la comunidad argentina. Según explicó, la comitiva trabaja en la documentación de ciudadanos, la búsqueda de personas desaparecidas, el acompañamiento de heridos y la asistencia a familiares de las víctimas fatales.
Quirno agregó que los funcionarios ya recibieron reportes de familiares que solicitaron ayuda para localizar personas, establecieron contacto con adultos mayores asistidos por Cáritas Venezuela y prevén realizar visitas consulares a ciudadanos argentinos que permanecen detenidos en ese país.
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