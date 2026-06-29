Venezuela: una fuerte réplica en Caracas volvió a sacudir al país

Las autoridades venezolanas y los equipos de rescate sostienen que las primeras horas posteriores a una catástrofe de este tipo son determinantes para encontrar personas con vida.

Por ese motivo, las operaciones continúan en edificios derrumbados y sectores donde todavía se busca establecer el paradero de personas reportadas como desaparecidas.

La fuerte réplica de este lunes volvió a interrumpir la rutina en Caracas y sumó tensión a una población que atraviesa días de incertidumbre. Mientras se esperan nuevos informes sobre el movimiento, Venezuela mantiene activo el despliegue de asistencia sanitaria, búsqueda y relevamiento de daños.

Seis argentinos muertos y siete desaparecidos

En paralelo, el canciller Pablo Quirno confirmó que el desastre dejó un saldo de seis argentinos fallecidos y siete desaparecidos.

El funcionario informó que el Gobierno argentino envió una misión consular humanitaria integrada por dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para asistir a la comunidad argentina. Según explicó, la comitiva trabaja en la documentación de ciudadanos, la búsqueda de personas desaparecidas, el acompañamiento de heridos y la asistencia a familiares de las víctimas fatales.

Quirno agregó que los funcionarios ya recibieron reportes de familiares que solicitaron ayuda para localizar personas, establecieron contacto con adultos mayores asistidos por Cáritas Venezuela y prevén realizar visitas consulares a ciudadanos argentinos que permanecen detenidos en ese país.