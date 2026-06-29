Quién es Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos menores en Venezuela

Gracias al trabajo del perro, los especialistas pudieron ubicar a dos menores de edad que estaban atrapados y lograron sacarlos con vida. En el operativo participaron infantes de marina argentinos junto a los equipos de rescate venezolanos.

Según informó el Ministerio de Defensa, Bart forma parte del grupo de búsqueda del primer equipo de militares especializados que Argentina envió a Venezuela como parte de la misión de ayuda humanitaria.

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Luego de completar la intervención, el animal recibió el reconocimiento de las autoridades venezolanas que estaban presentes, quienes destacaron su aporte durante el operativo.

La misión argentina continúa desplegada en los sectores más afectados por los sismos, trabajando junto a organismos locales y otros equipos internacionales que colaboran en la emergencia.

La tragedia provocada por los terremotos dejó, hasta el momento, al menos 1.450 fallecidos, más de 3.150 personas heridas y miles de familias afectadas. Los rescatistas continúan buscando sobrevivientes entre los escombros en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre.