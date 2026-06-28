Milei recibió a Santilli en Olivos y lo anunció como nuevo jefe de Gabinete

Tras la reunión, el presidente usó las redes sociales para comunicar el nombramiento.

Embed Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

La llegada de Santilli es interpretada dentro del oficialismo como un intento de cerrar la etapa marcada por Adorni y abrir un período con mayor presencia política. El objetivo del Gobierno es mejorar los vínculos institucionales con sectores con los que hasta ahora mantuvo fuertes diferencias y conseguir respaldo legislativo para sus próximos proyectos.

La salida de Adorni significó un golpe para la estructura libertaria. El exvocero presidencial había sido sostenido por Milei durante varios meses, pero la presión política y los cuestionamientos crecientes terminaron acelerando su salida.

Con el recambio, el Ejecutivo también prepara una nueva etapa en la comunicación oficial. Adrián Ravier quedará al frente de la vocería presidencial, mientras Santilli tendrá la tarea de encabezar las negociaciones políticas.

En la Casa Rosada esperan que esta combinación permita al Gobierno llegar a la segunda mitad del año con mayor capacidad de diálogo, una agenda más ordenada y mejores condiciones para avanzar en el Congreso.

Mientras tanto, desde el PRO enviaron una señal de respaldo a la posible designación de Santilli y acompañaron el cambio de escenario luego de la salida de Adorni.

Milei, por su parte, todavía no realizó una declaración pública sobre el reemplazo. Hasta el momento se limitó a compartir un mensaje de despedida publicado por su hermana, Karina Milei, y una reflexión de Patricia Bullrich con críticas hacia el exjefe de Gabinete.

La definición de Santilli marcará así un nuevo capítulo dentro del Gobierno libertario, que busca transformar una salida obligada en una oportunidad para recomponer su estrategia política y fortalecer su vínculo con el Congreso y las provincias.