Video: su hijo de 5 años manejaba un cuatriciclo y terminó perdiendo la licencia

Un padre grabó a su hijo abordo de un cuatriciclo en la ruta y compartió el video en las redes

La situación se volvió tema de conversación en redes sociales, donde se discutió el riesgo para el menor y la normativa vigente. De acuerdo con la ANSV, un niño no puede conducir ningún vehículo motorizado en la vía pública y estos rodados solo pueden circular en corredores seguros habilitados.

La ANSV aplica sanciones

Tras viralizarse los videos, la ANSV actuó de oficio y pidió la inhabilitación del padre por lo que evaluó como una conducta imprudente. El organismo señaló que este tipo de prácticas, difundidas muchas veces para sumar interacción, expone a los menores a maniobras que representan un peligro real para ellos y para terceros.

El hecho volvió a abrir el debate sobre el uso recreativo de cuatriciclos.

El propio padre, Nahuel A., habló con un medio televisivo y explicó que no está arrepentido de lo ocurrido. Sostuvo que el lugar donde grabó era un descampado y que traslada al niño hasta allí para evitar molestar a otras personas. También dijo que no considera que haya un riesgo y que acompaña la afición del chico por los vehículos.

Desde la ANSV remarcaron que independientemente del entorno, la conducción por parte de un niño es ilegal y no está contemplada en ningún marco regulatorio nacional vigente. El caso quedó ahora en manos de la autoridad correspondiente, que deberá determinar la duración de la inhabilitación y los pasos a seguir según la normativa provincial.