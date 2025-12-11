Video: su hijo de 5 años manejaba un cuatriciclo y terminó perdiendo la licencia

Un video de su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en un descampado de Mercedes derivó en la inhabilitación de la licencia del joven, identificado por la ANSV. La difusión generó debate y actuación oficial.
Un joven de 23 años, identificado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quedó inhabilitado para manejar después de publicar en sus redes sociales un video donde su hijo de cinco años aparece solo al mando de un cuatriciclo. Las imágenes, registradas en Mercedes hace aproximadamente dos semanas, lo mostraron manejando sin casco en un descampado y luego circulando por una ruta, lo que derivó en la intervención del organismo.
La situación se volvió tema de conversación en redes sociales, donde se discutió el riesgo para el menor y la normativa vigente. De acuerdo con la ANSV, un niño no puede conducir ningún vehículo motorizado en la vía pública y estos rodados solo pueden circular en corredores seguros habilitados.
Tras viralizarse los videos, la ANSV actuó de oficio y pidió la inhabilitación del padre por lo que evaluó como una conducta imprudente. El organismo señaló que este tipo de prácticas, difundidas muchas veces para sumar interacción, expone a los menores a maniobras que representan un peligro real para ellos y para terceros.
El propio padre, Nahuel A., habló con un medio televisivo y explicó que no está arrepentido de lo ocurrido. Sostuvo que el lugar donde grabó era un descampado y que traslada al niño hasta allí para evitar molestar a otras personas. También dijo que no considera que haya un riesgo y que acompaña la afición del chico por los vehículos.
Desde la ANSV remarcaron que independientemente del entorno, la conducción por parte de un niño es ilegal y no está contemplada en ningún marco regulatorio nacional vigente. El caso quedó ahora en manos de la autoridad correspondiente, que deberá determinar la duración de la inhabilitación y los pasos a seguir según la normativa provincial.
