Policiales |

Video: su hijo de 5 años manejaba un cuatriciclo y terminó perdiendo la licencia

Un video de su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en un descampado de Mercedes derivó en la inhabilitación de la licencia del joven, identificado por la ANSV. La difusión generó debate y actuación oficial.

Un joven de 23 años, identificado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quedó inhabilitado para manejar después de publicar en sus redes sociales un video donde su hijo de cinco años aparece solo al mando de un cuatriciclo. Las imágenes, registradas en Mercedes hace aproximadamente dos semanas, lo mostraron manejando sin casco en un descampado y luego circulando por una ruta, lo que derivó en la intervención del organismo.

Un padre grabó a su hijo abordo de un cuatriciclo en la ruta y compartió el video en las rede

La situación se volvió tema de conversación en redes sociales, donde se discutió el riesgo para el menor y la normativa vigente. De acuerdo con la ANSV, un niño no puede conducir ningún vehículo motorizado en la vía pública y estos rodados solo pueden circular en corredores seguros habilitados.

18814_8

La ANSV aplica sanciones

Tras viralizarse los videos, la ANSV actuó de oficio y pidió la inhabilitación del padre por lo que evaluó como una conducta imprudente. El organismo señaló que este tipo de prácticas, difundidas muchas veces para sumar interacción, expone a los menores a maniobras que representan un peligro real para ellos y para terceros.

images (15)
El hecho volvió a abrir el debate sobre el uso recreativo de cuatriciclos.

El hecho volvió a abrir el debate sobre el uso recreativo de cuatriciclos.

El propio padre, Nahuel A., habló con un medio televisivo y explicó que no está arrepentido de lo ocurrido. Sostuvo que el lugar donde grabó era un descampado y que traslada al niño hasta allí para evitar molestar a otras personas. También dijo que no considera que haya un riesgo y que acompaña la afición del chico por los vehículos.

ADEMÁS: Asesinó a machetazos al novio de su exmujer frente a su hijo de 5 años

Desde la ANSV remarcaron que independientemente del entorno, la conducción por parte de un niño es ilegal y no está contemplada en ningún marco regulatorio nacional vigente. El caso quedó ahora en manos de la autoridad correspondiente, que deberá determinar la duración de la inhabilitación y los pasos a seguir según la normativa provincial.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados