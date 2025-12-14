Ataque armado contra una fiesta judía en Australia: al menos 11 muertos

El ataque empezó alrededor de las 18.45 hora local, cuando dos hombres armados abrieron fuego en las inmediaciones de la celebración, que estaba a punto de realizarse en el extremo norte de la playa. "Quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista", señaló el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

australiafiestajudia1 El ataque ocurrido en Australia dejó hasta ahora 29 muertos.

Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, emitió un comunicado en el que lamentó las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegando desde Bondi Beach, confirmó 29 heridos tras el suceso y convocó a una reunión urgente de su gabinete de seguridad.

"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", manifestó el premier.

La playa, destacaron los testigos, era en parte escenario de la celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento en el extremo norte de Bondi Beach.

Ataque en Australia: la respuesta de Israel

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebración del evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi" y exigió al gobierno de Albanese que actúe con contundencia contra lo que percibió como una "ola de antisemitismo" en el país.

"Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida", manifestó en un comunicado oficial. "Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana", concluyó.

I just spoke to David Ossip, the President of the NSW Jewish Board of Deputies, who was speaking at the event as the… pic.twitter.com/9SivHY0Hep — Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 14, 2025

Asimismo, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vinculó lo ocurrido con la decisión del gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. "Las manos del gobierno de Australia -denunció- están manchadas con la sangre de los asesinados".

El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó "el atroz y mortal ataque" contra "familias judías reunidas en Sídney para celebrar la Janucá". "Mi corazón está con la comunidad judía mundial en este primer día de la Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad", agregó.