El insulto de la primera dama de Francia a feministas que generó un escándalo

Un video viral mostró a Brigitte Macron cuando trató de "sucias perras" a militantes feministas y provocó una fuerte reacción política y social en Francia.
La primera dama de Francia, Brigitte Macron, quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera un video en el que se la escucha utilizar el término "sucias perras" para referirse a militantes feministas. La grabación fue realizada el 7 de diciembre pasado en el teatro Folies Bergère, donde se presentaba el actor Ary Abittan, denunciado por violación en 2021.
Un día antes, un grupo de mujeres enmascaradas irrumpió en pleno espectáculo para acusar al humorista desde las butacas. La acción generó tensión entre el público y una inmediata intervención del personal de seguridad. El episodio no pasó desapercibido y fue replicado en medios y redes sociales.
Antes de la función siguiente, Abittan expresó su temor por una posible repetición de la protesta y conversó sobre la situación con Brigitte Macron. En ese contexto ella utilizó la frase que luego se difundió de manera masiva, el registro fue publicado al día siguiente y provocó una rápida reacción pública.
Organizaciones feministas, dirigentes opositores y parte de la sociedad civil cuestionaron el contenido del comentario y reclamaron una postura clara del Gobierno frente al reclamo por causas de abuso sexual.
Tras el escándalo, voceros del entorno de Brigitte Macron declararon a la agencia AFP que la frase fue malinterpretada y que se trató de una crítica al método de interrupción del espectáculo. Señalaron además que no existió intención de descalificar al movimiento feminista.
