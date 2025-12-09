El insulto de la primera dama de Francia a feministas que generó un escándalo

Un día antes, un grupo de mujeres enmascaradas irrumpió en pleno espectáculo para acusar al humorista desde las butacas. La acción generó tensión entre el público y una inmediata intervención del personal de seguridad. El episodio no pasó desapercibido y fue replicado en medios y redes sociales.

Antes de la función siguiente, Abittan expresó su temor por una posible repetición de la protesta y conversó sobre la situación con Brigitte Macron. En ese contexto ella utilizó la frase que luego se difundió de manera masiva, el registro fue publicado al día siguiente y provocó una rápida reacción pública.

La primera dama de Francia, Brigitte Macron, fue grabada insultando a las activistas feministas que protestan en contra de un comediante acusado de violación

Organizaciones feministas, dirigentes opositores y parte de la sociedad civil cuestionaron el contenido del comentario y reclamaron una postura clara del Gobierno frente al reclamo por causas de abuso sexual.

Tras el escándalo, voceros del entorno de Brigitte Macron declararon a la agencia AFP que la frase fue malinterpretada y que se trató de una crítica al método de interrupción del espectáculo. Señalaron además que no existió intención de descalificar al movimiento feminista.