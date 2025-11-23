Donald Trump se quejó por la falta de gratitud de los "dirigentes" de Ucrania a los esfuerzos de EE.UU.

"Los 'dirigentes' de Ucrania no han mostrado ninguna gratitud por nuestros esfuerzos", escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social. Además, volvió a arremeter contra su antecesor, Joe Biden, en cuya administración comenzó la operación militar especial rusa. Aseguró que con un "liderazgo fuerte y adecuado por parte de Estados Unidos y Ucrania", el conflicto nunca hubiera estallado.

"Si las elecciones presidenciales de 2020 no hubieran sido amañadas y robadas, lo único que saben hacer bien los demócratas de izquierda radical, no habría guerra entre Ucrania y Rusia, ya que durante mi primer mandato ni siquiera se mencionó", aseveró Trump.

En este contexto, reiteró que heredó un conflicto "que nunca debió haber ocurrido" y en que "todos salen perdiendo". Trump recalcó que Europa, a pesar de haber impuesto múltiples sanciones a Moscú, sigue comprando petróleo ruso. "EE.UU. sigue vendiendo enormes cantidades de armas a la OTAN, para su distribución en Ucrania", continuó.

La publicación de Trump aparece en medio del comienzo de consultas en Ginebra de la delegación ucraniana con sus socios occidentales. Según comunicó el jefe de la Oficina de Volodimir Zelenski, Andréi Yermak, las partes han abordado el renovado plan de paz de la Administración estadounidense para poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú.

Moscú fija posiiciòn sobre el plan de paz de EE.UU.

Este viernes, el presidente ruso, Vladímir Putin, comentó que el renovado plan estadounidense no se ha discutido sustancialmente con Rusia, ya que Kiev y los países europeos evitan afrontar la realidad del campo de batalla.

"Recibimos [el plan] a través de los canales de comunicación habituales con la Administración estadounidense. Creo que podría sentar las bases para un acuerdo de paz definitivo. Pero este texto no se ha discutido con nosotros de forma sustancial. Y me imagino por qué. La razón, creo, es que la misma Administración estadounidense no ha logrado hasta ahora obtener el consentimiento de la parte ucraniana. Ucrania se opone. Aparentemente, Ucrania y sus aliados europeos siguen ilusionados con infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla", declaró el mandatario ruso.

Este martes, Axios informó que la Casa Blanca estaba trabajando en secreto con Rusia para elaborar un nuevo plan que ponga fin al conflicto ucraniano.

Posteriormente, el medio divulgó los supuestos 28 puntos del plan de paz para el conflicto ucraniano, ampliamente difundidos en los medios desde hace varios días, entre ellos la no entrada de Ucrania en la OTAN, el levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Rusia y la celebración de las presidenciales en Ucrania 100 días después de que el documento entre en vigor, así como cuestiones territoriales y la reducción del número del Ejército ucraniano.

Mientras, Bloomberg informó que los principales aliados europeos de Ucrania se alinearon con el presidente (mandato vencido en mayo de 2024), Volodimir Zelenski, para rechazar puntos clave del plan para la resolución del conflicto ucraniano.