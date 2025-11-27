Milei canceló el viaje a EEUU para el sorteo del Mundial 2026

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni.

Adorni difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la FIFA en la capital estadounidense. “Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio.

La cancelación del viaje al evento, en donde la selección argentina será cabeza de serie y conocerá el grupo que enfrentará en la fase inicial de la Copa del Mundo 2026, se da en medio del conflicto que está escalando con la Asociación del Fútbol Argentino. Según trascendidos, esta es la respuesta silenciosa que el mandatario le envía al titular del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

Incluso el presidente posteó en su cuenta de X un sugestivo mensaje (solo una foto), para mostrar su apoyo a Estudiantes de La Plata ante la reciente sanción que recibió de la AFA.