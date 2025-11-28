Trump aseguró que suspenderá la migración desde el "Tercer Mundo"

"Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió el líder republicano en una publicación en su red social Truth.

Trump también escribió que "eliminaría a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos" y "pondría fin a todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizaría a los inmigrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportaría a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental".

El mandatario también amenazó con revocar "millones" de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor en el cargo, Joe Biden.

image

Esto incluiría el programa de visas especiales para los afganos que habían trabajado con Estados Unidos en Afganistán antes de que los talibanes regresaran al poder.

Su publicación, que terminaba deseando a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias, marca una nueva escalada en las políticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por una campaña de deportaciones masivas.

El presidente estadounidense había anunciado previamente la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacada la víspera en un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

El ataque, descripto por las autoridades como una "emboscada", se perpetuó contra dos soldados de este cuerpo militar, desplegado en Washington y otras ciudades demócratas como parte del controvertido dispositivo de Trump para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.

Trump vinculó el tiroteo con su decisión de enviar a cientos de efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad. "Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos", sugirió.