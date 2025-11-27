La AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón y sancionó a los jugadores

El Tribunal de Disciplina le dio la mayor sanción a Verón porque consideran que la decisión del incumplimiento protocolar fue suya. De hecho, el mismo club así lo dejó en claro en su descargo: "Es, por tanto, el propio presidente quien reconoce haber impartido la orden que dio origen al comportamiento aquí juzgado, lo que revela que no se trató de un gesto improvisado o aislado de algún jugador, sino de una directiva emanada de la máxima autoridad institucional del club".

Por otro lado, los jugadores suspendidos por dos fechas son: Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. Para Núñez, por haber sido el capitán, también cabrá la prohibición de ejercer ese rol durante tres meses. Curiosamente, Núñez no es habitual capitán, pero como Santiago Ascascíbar, José Sosa y hasta Guido Carrillo no estaban en el once titular, le tocó portar la cinta y, ahora, no podrá hacerlo por tres meses.

Finalmente, la sanción también incluye una multa equivalente al valor de 4000 entradas. Una durísima sanción de la AFA a Estudiantes que es un capítulo más del conflicto entre Claudio Tapia y Juan Sebastián Verón, quienes tienen muchas diferencias sobre el desarrollo del fútbol argentino.

La AFA sorprendió a todos con la decisión de consagrar campeón de la Liga 2025 a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual, cuando no estaba establecido a inicio de temporada, ni existía tal título. Estudiantes sacó un fuerte comunicado expresando que no hubo votación y luego realizó un pasillo de espaldas al Canalla. Ahora, la AFA castigó al club platense por su actitud frente al equipo de Ángel Di María.

La resolución del Tribunal de Disciplina

1°) SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

2º) SANCIONAR con DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones —entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

3º) DISPONER que las suspensiones impuestas en el punto 2º se computarán en el PRÓXIMO torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso.

4º) IMPONER al jugador Nº 6 NÚÑEZ SANTIAGO MISAEL, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FUNCIÓN DE CAPITÁN de cualquier equipo oficial del citado club por el término de TRES (3) MESES, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal.

5º) SANCIONAR al CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA con multa de CUATRO MIL (4.000) v.e., por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en los términos del art. 12 del Código Disciplinario.

6º) DISPONER la continuación de las presentes actuaciones respecto de los restantes miembros de la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata, a fin de determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponderles en relación con los hechos investigados.