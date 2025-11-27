Barracas Central ganó dos premios por insólitos motivos

"El Club Atlético Barracas Central recibió 2 distinciones en la gala de los Premios Alumni 2025: Institución destacada por la mejor atención a los visitantes. Mérito por la remodelación del estadio", escribió el club mediante su cuenta oficial de X.

"Además, fuimos ternados en las categorías de ‘Dirigente destacado en Futsal Masculino’ y ‘Director Técnico destacado en Futsal Masculino’. Seguimos haciendo historia y vamos por más", completó Barracas sacando pecho de su presente. Un nueva noticia que genera revuelo en el fútbol argentino.

Barracas Central, club vinculado a Claudio Tapia y su familia estando o habiendo estado en roles importantes, ha tenido un ascenso impresionante en los últimos años logrando ascensos seguidos para pasar de la B Metropolitana a Primera División en un puñado de años.

¿Cuál es la relación de los Tapia con Barracas? Chiqui, hoy mandamás con mucho poder en la AFA, fue presidente de Barracas desde 2001 a 2020 tras su paso como jugador en el Ascenso. Ahora, su hijo Matías Tapia es el máximo dirigente del Guapo también tras colgar los botines allí. Por último, Iván Tapia, también hijo del Chiqui, es el actual capitán del equipo.

Barracas Central fue beneficiado con los malos arbitrajes esta temporada en la Primera División: goles en offside, goles anulados al rival y penales en contra no sancionados, entre otros errores de los árbitros con los que ha sacado provecho. Y, en medio de su histórica clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y a punto de jugar los cuartos de final del Torneo Clausura contra Gimnasia, festeja también dos premios tan sorpresivos como insólitos.