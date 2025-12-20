Javier Milei participa en la cumbre del Mercosur: pedirá mayor apertura comercial

Milei resolvió asistir al encuentro que tendrá como anfitrión su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, más allá del enfrentamiento ideológico y al anticipo del líder del Partido de los Trabajadores (PT) de vetar la decisión del Congreso de reducir la pena de Jair Bolsonaro de 27 a cinco años de prisión, tras ser acusado de intento de golpe de Estado.

Antes de de participar en el debate, donde planteará la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio y rompa con las reglas internas que limitan los entendimientos con el resto de los países, el líder de La Libertad Avanza saludó a su par brasileño junto con el canciller Pablo Quirno.

Pese a las expectativas abiertas por la firma del entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea, el acuerdo se aplazará finalmente por determinación del bloque de Europa hasta comienzos de 2026. Francia e Italia se mostraron reticentes a algunos puntos del articulado que esgrimieron atentan contra “los intereses de los agricultores” y ”la soberanía alimentaria del continente".

"Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos", afirmó el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez.

La visita de Milei a Foz de Iguazú se dará también luego de que Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, cuestionara un posteo en el que el libertario celebró el triunfo del reciente electo en Chile, José Antonio Kast, con una imagen que representaba el norte del continente como una villa miseria.

“El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país”, sostuvo a través de su cuenta de X, y sumó: “Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio”.