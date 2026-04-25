Karina Milei mostró una foto de unidad en LLA en Provincia

Durante su discurso de cierre, Karina Milei fue contundente al definir el objetivo del espacio: “Consolidar este camino, ganar la Provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó” Javier Milei. En ese sentido, sostuvo que el crecimiento del espacio responde a un trabajo territorial sostenido que, según planteó, no había sido encarado en años anteriores.

Cohesión entre Pareja y Santilli

Más allá de las palabras, la puesta en escena tuvo un peso central. La presencia conjunta de Pareja y Santilli buscó transmitir una señal de cohesión en momentos en que distintos sectores del universo libertario protagonizan disputas por el control político y la estrategia electoral. Ambos dirigentes aparecen en la consideración como potenciales candidatos para encabezar la propuesta bonaerense en los próximos comicios ejecutivos.

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Pareja, uno de los hombres de mayor confianza de Karina Milei y pieza clave en el armado territorial, remarcó que el objetivo de ganar la Provincia responde a una directiva clara del Presidente. “Estamos trabajando con un plan estratégico para lograrlo”, señaló, al destacar la importancia de la formación política como herramienta para fortalecer la estructura partidaria.

Por su parte, Santilli -quien mantiene su pertenencia al PRO pero se muestra cada vez más cercano al oficialismo- también apuntó a la necesidad de construir una alternativa competitiva.

“Hay que prepararse para el camino que viene. Y lo que viene es ganar la Provincia de Buenos Aires”, afirmó, al tiempo que cuestionó la gestión provincial al sostener que se trata de un distrito con enorme potencial productivo que ha sido llevado “al abandono y la decadencia”.

De distintos sectores

El acto también incluyó la participación de dirigentes de distintos sectores que orbitan en torno al oficialismo. Entre ellos, representantes de las denominadas “Fuerzas del Cielo”, como Nahuel Sotelo, Santiago Santurio y Joaquín Ojeda, cuya presencia fue interpretada como un gesto de acercamiento tras recientes fricciones con el sector que responde a Karina Milei.

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A su vez, se sumaron figuras provenientes del PRO como Guillermo Montenegro y Diego Valenzuela, lo que refuerza la idea de un armado político más amplio, con posibles alianzas de cara al futuro electoral.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Miriam Niveyro y Luciano Olivera, quienes destacaron la importancia de construir un espacio con presencia territorial y capacidad de formación política en cada distrito de la provincia.

En ese marco, Karina Milei subrayó que el crecimiento del espacio no puede pensarse desde estructuras centralizadas, sino a partir del trabajo en el territorio. “La construcción en la Provincia no puede hacerse desde un escritorio”, planteó, en un mensaje dirigido tanto a la militancia como a la dirigencia.