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Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei ante los rumores de su salida

La senadora nacional mantuvo una reunión de trabajo con la hermana del Presidente en la Casa Rosada y compartió las imágenes del encuentro en las redes sociales.

Luego presentar su renuncia al bloque, Patricia Bullrich, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, mantuvo un encuentro con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

Bullrich publicó en un mensaje de X imágenes del encuentro y despejó interrogantes sobre su continuidad tras diferenciarse del Gobierno por el pliego de la jueza María Verónica Michelli: "Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei", expresó.

De acuerdo con fuentes cercanas a las protagonistas, el encuentro se llevó adelante en el despacho de la secretaria general de la Presidencia, en el primer piso de Balcarce 50, aunque el contenido de lo conversado no trascendió por el momento.

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Los planteos de Patricia Bullrich

El primer distanciamiento de la ex ministra de Seguridad fue a comienzos del mes pasado, cuando le reclamó al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, que presente cuánto antes la información sobre su patrimonio.

Más recientemente, la dirigente del oficialismo se comunicó con el presidente Javier Milei para anticiparle que iba a apoyar el pliego de la jueza María Victoria Michelli, que las autoridades nacionales enviaron al Senado para su aprobación, pero que posteriormente pidieron retirar al enterarse de que era la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación quien investiga varias causas de supuesta corrupción en la actual administración.

Para evitar mayores conflictos en el oficialimo, la propia Bullrich aclaró con un mensaje en las redes sociales su decisión de recurrir a la objeción de conciencia para no ir en contra del ascenso de la magistrada, tal como lo pedía el Poder Ejecutivo. Además, puso a su disposición su renunciacomo cabeza del bloque, lo cual no fue aceptada por el presidente Milei.

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