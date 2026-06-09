Organizaciones sociales y gremios universitarios se movilizan contra el Gobierno

La organización, encabezada por Alejandro Gramajo, mantiene además una estrategia judicial para sostener estos beneficios. En abril pasado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las transferencias económicas a los beneficiarios del programa hasta que exista una resolución definitiva sobre su continuidad.

Reclamo universitario ante la Corte Suprema

En paralelo, desde las 11, docentes, estudiantes, trabajadores nodocentes y autoridades universitarias se concentrarán frente al Palacio de Tribunales para exigir la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria cuenta con el respaldo del Frente Sindical Universitario y tendrá como modalidad principal el dictado de clases públicas para visibilizar la situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades nacionales.

La protesta se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara una recusación impulsada por el Gobierno nacional contra magistrados cuestionados por desempeñarse también como docentes universitarios.

Desde los gremios consideran que la decisión judicial despeja obstáculos para avanzar en el tratamiento de fondo del reclamo. En ese sentido, Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, sostuvo que esperan que la Justicia garantice el cumplimiento efectivo de la ley sancionada por el Congreso.

Además, remarcó que la comunidad educativa continuará movilizada para defender el sistema universitario público frente al deterioro presupuestario que denuncian desde el sector.