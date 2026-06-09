Activaron el Alerta Sofía: quién es Luciana Barrios Alarcón, otra adolescente desaparecida en Córdoba

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, la adolescente asistió a clases con normalidad durante toda la mañana del lunes. Una de sus hermanas, que concurre al mismo establecimiento educativo, declaró que la vio durante el último recreo y aseguró que no notó nada fuera de lo habitual. Más tarde, una amiga manifestó haber sido la última persona en verla cuando salió caminando del colegio cerca del mediodía.

Un amplio operativo y todas las hipótesis abiertas

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, encabezada por el fiscal Guillermo Monti, mientras que el Ministerio de Seguridad de Córdoba desplegó un operativo con 90 efectivos policiales, 25 móviles, drones y un helicóptero. Los rastrillajes se concentran en Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, aseguró que se analizan todas las hipótesis posibles y que los trabajos continuarán hasta encontrar a la adolescente.

En paralelo, los investigadores revisan cámaras de seguridad y analizan los dispositivos electrónicos de Luciana para reconstruir sus últimos movimientos. Según trascendió, su celular dejó de emitir señal durante la tarde del lunes y permanece apagado, mientras que sus redes sociales fueron desactivadas.

Además, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) difundió la imagen de la joven en todo el país y las autoridades solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada al 911 o a la Justicia.