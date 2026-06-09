Activaron el Alerta Sofía: quién es Luciana Barrios Alarcón, otra adolescente desaparecida en Córdoba

La adolescente desapareció tras finalizar la jornada escolar en Colonia Caroya. La Justicia cordobesa activó el Alerta Sofía y coordina una intensa búsqueda con rastrillajes, drones, helicópteros y más de 90 efectivos policiales.
Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, es la adolescente que es intensamente buscada en la provincia de Córdoba desde el mediodía del lunes, cuando fue vista por última vez tras salir del Colegio Bonoris de Colonia Caroya. La falta de información sobre su paradero llevó a las autoridades a activar el Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia para la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos que podrían encontrarse en una situación de riesgo.
La joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña y cabello negro. Según informaron las autoridades, al momento de su desaparición vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas y verdes. Su imagen y características fueron difundidas en todo el país con el objetivo de ampliar la búsqueda y obtener información que permita localizarla.
La desaparición fue denunciada por su familia luego de que Luciana no apareciera en el lugar donde debía ser retirada por su madre al finalizar la jornada escolar. A partir de ese momento se activó un operativo de búsqueda que involucra a fuerzas de seguridad provinciales, personal especializado y organismos nacionales.
De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, la adolescente asistió a clases con normalidad durante toda la mañana del lunes. Una de sus hermanas, que concurre al mismo establecimiento educativo, declaró que la vio durante el último recreo y aseguró que no notó nada fuera de lo habitual. Más tarde, una amiga manifestó haber sido la última persona en verla cuando salió caminando del colegio cerca del mediodía.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, encabezada por el fiscal Guillermo Monti, mientras que el Ministerio de Seguridad de Córdoba desplegó un operativo con 90 efectivos policiales, 25 móviles, drones y un helicóptero. Los rastrillajes se concentran en Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate.
El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, aseguró que se analizan todas las hipótesis posibles y que los trabajos continuarán hasta encontrar a la adolescente.
En paralelo, los investigadores revisan cámaras de seguridad y analizan los dispositivos electrónicos de Luciana para reconstruir sus últimos movimientos. Según trascendió, su celular dejó de emitir señal durante la tarde del lunes y permanece apagado, mientras que sus redes sociales fueron desactivadas.
Además, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) difundió la imagen de la joven en todo el país y las autoridades solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada al 911 o a la Justicia.
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