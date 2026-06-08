Salario mínimo: desde que asumió Milei perdió casi el 40% de poder de compra

el-presidente-javier-milei-junto-al-ministro-de-economia-luis-caputo-foto-x-jmilei-RXA6Y2YLD5F57JDFRBSDCL7FEE Pese a los pulgares en alto, el modelo de Milei y Caputo impactó de manera negativo en el poder de compra del salario mínimo.

A partir de entonces comenzó un proceso de retroceso que se profundizó en diferentes etapas. Para diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei, el salario mínimo ya registraba una pérdida cercana al 44% respecto de aquel récord histórico.

La situación se agravó durante los primeros meses de la administración libertaria. El salario mínimo sufrió una caída real del 15% en diciembre de 2023 y otro retroceso del 17% en enero de 2024, en un contexto marcado por la aceleración de la inflación.

El informe también destaca que, desde julio de 2025, el SMVM acumula diez meses consecutivos de pérdida de poder adquisitivo. Entre los períodos más críticos se encuentran septiembre y octubre de ese año, cuando el salario permaneció congelado en $322.200 mientras los precios continuaban en ascenso.

Como consecuencia de este proceso, el estudio concluye que el salario mínimo actual posee un poder de compra inferior al que registraba en 2001, de acuerdo con la serie histórica reconstruida por la UBA y el Conicet.