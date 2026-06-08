Salario mínimo: desde que asumió Milei perdió casi el 40% de poder de compra

Lo señaló un estudio realizado por la UBA y el CONICET. El monto actual de $357.800 mensuales equivale a un tercio del máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2011. El salario mínimo también vale menos que en 2001.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) volvió a instalarse en el centro de la discusión económica, tras haberse publicado un informe elaborado por investigadores de la UBA y el CONICET, que advierte sobre una marcada pérdida de poder adquisitivo en los últimos años.
De acuerdo con el estudio del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), el salario mínimo vigente en abril de 2026 se ubicó en $357.800 mensuales. Sin embargo, para recuperar el poder de compra que tenía al momento de su creación, debería situarse entre $1.509.000 y $1.838.000.
El trabajo señaló que, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el salario mínimo real acumuló una caída del 39,3%. Asimismo, destacó que el monto actual equivale apenas a un tercio del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011.
Los investigadores remarcaron también que el deterioro del poder adquisitivo no es un fenómeno reciente. Según el informe, el SMVM alcanzó su valor más alto en septiembre de 2011, cuando representaba el equivalente a $1.059.903 medidos a precios de abril de 2026.
A partir de entonces comenzó un proceso de retroceso que se profundizó en diferentes etapas. Para diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei, el salario mínimo ya registraba una pérdida cercana al 44% respecto de aquel récord histórico.
La situación se agravó durante los primeros meses de la administración libertaria. El salario mínimo sufrió una caída real del 15% en diciembre de 2023 y otro retroceso del 17% en enero de 2024, en un contexto marcado por la aceleración de la inflación.
El informe también destaca que, desde julio de 2025, el SMVM acumula diez meses consecutivos de pérdida de poder adquisitivo. Entre los períodos más críticos se encuentran septiembre y octubre de ese año, cuando el salario permaneció congelado en $322.200 mientras los precios continuaban en ascenso.
Como consecuencia de este proceso, el estudio concluye que el salario mínimo actual posee un poder de compra inferior al que registraba en 2001, de acuerdo con la serie histórica reconstruida por la UBA y el Conicet.
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