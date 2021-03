La expectativa de inflación para 2021 bajó a 48,1%

Los economistas estimaron que el dólar oficial cotizará $118,60 para fin de año y $163,65 para diciembre de 2022.

Tanto en las proyecciones de la inflación como en la de la paridad cambiaria, el último REM marcó una disminución respecto de las estimaciones de la consulta previa, en la que el promedio de los economistas fijaron en un 50% el alza de precios minoristas.

Más allá de la baja de 1,9 punto porcentual en los pronósticos, las expectativa superan en 19 puntos porcentuales la pauta del 29% con la que se elaboró el presupuesto.

Por otra parte, se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 6,2% (0,7 p.p. más que el REM previo), dos décimas menos que el 6,4% de la consulta anterior.

Los analistas del REM ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $118,60 en diciembre de2021 (-$6,40 por dólar respecto del REM previo), contemplando que se ubique en $163,65 por dólar a fines de 2022.

rem (3).png Inflación: proyecciones para los próximos meses.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), estiman que para 2021 ascendería a US$ 61.550 millones, incrementándose en US$ 767 millones con relación al último REM y US$ 6.666 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

El valor de las importaciones del año se ubicaría en US$ 49.200 millones, esto es US$ 670 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 6.846 millones mayor que el dato evidenciado en el último año (US$ 42.354 millones).

Por otra parte, la proyección para la desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2020 sería de 11,5%, esto es 0,1 p.p. menor a lo previsto en la última encuesta.

Para el primer trimestre de 2021, los pronósticos se redujeron 0,1 p.p. hasta 11,3%, mientras que los correspondientes al segundo trimestre disminuyeron 0,2 p.p. hasta 11,7% y se prevé que la tasa descienda a 11% en el último trimestre, sin cambios.

La proyección del déficit fiscal primario para 2021 disminuyó hasta $1.645 miles de millones (acotándose en 83,0 miles de millones respecto del último REM) luego de registrarse un déficit de $ 1.750 miles de millones en 2020.

Asimismo, prevén un déficit de $1.449,7 miles de millones para 2022.

Por último, se pronosticó para marzo una tasa BADLAR de bancos privados de 34,20%, verificándose correcciones a la baja en todos los pronósticos relevados respecto de la encuesta previa.