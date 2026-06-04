La insólita demanda de Eduardo Constantini a su ex Teresa Constantini

El empresario presentó un par de pedidos ante la Justicia contra su exesposa, de la que se separó hace 30 años. La artista publicó un fuerte descargo.
Teresa Constantini, actriz, guionista, productora y directora cinematográfica, habló sobre su litigio judicial que comenzó su ex esposo, el empresario Eduardo Constantini, dueño del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), quien, a más de 30 años de su divorcio, le pidió a su ex esposa que deje de usar su apellido.
A través de un escrito publicado en su cuenta de Instagram, Teresa Constantini dijo: "Barbra Streisand, a quién admiro profundamente, lo descubrió a su pesar en 2003: cuando intentás suprimir algo, lo que lográs es exactamente lo contrario. Esa foto de su casa que ella quería que nadie viera la terminó viendo todo el mundo. Ese boomerang fatídico hoy lleva su nombre. Efecto Streisand", comenzó.
Y continuó: "Tengo 76 años, cuarenta de carrera artística y un apellido con el que firmé cada película, cada obra, cada guión. Hoy enfrento una demanda para que deje de usarlo. Y otra, en el tribunal eclesiástico, para anular mi matrimonio con EDUARDO COSTANTINI".
De acuerdo al comunicado, para la demanda ante la iglesia, Eduardo Constantini alega "de su parte falta de madurez al casarnos".
"Veintiocho años de matrimonio. Cinco hijos. Renovación de votos en las bodas de plata. Han pasado treinta años desde nuestro divorcio lo que resulta HOY una embestida incomprensible", remarcó.
La artista se llama en realidad María Teresa Correa Ávila, pero utilizó el apellido de su esposo en toda su carrera. Se habían casaso en 1966, a los 17 años y se divorciaron en 1994. Juntos, son padres de María Teresa, Mariana, María Soledad, Eduardo y Tomás Constatini.
Sobre el final de su exposición, señala: "Circula una carta en la que cuento quien soy y porqué, tan poco habitual en mí, he decidido hablar. La están leyendo y van a seguir leyéndola. Están logrando lo contrario de lo que pretenden: que todo el mundo sepa que soy Teresa Costantini. Y que pase lo que pase, no van a borrar mi historia ni mi identidad cultural y creativa", concluyó contundente.