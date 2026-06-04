La insólita demanda de Eduardo Constantini a su ex Teresa Constantini

De acuerdo al comunicado, para la demanda ante la iglesia, Eduardo Constantini alega "de su parte falta de madurez al casarnos".

"Veintiocho años de matrimonio. Cinco hijos. Renovación de votos en las bodas de plata. Han pasado treinta años desde nuestro divorcio lo que resulta HOY una embestida incomprensible", remarcó.

La artista se llama en realidad María Teresa Correa Ávila, pero utilizó el apellido de su esposo en toda su carrera. Se habían casaso en 1966, a los 17 años y se divorciaron en 1994. Juntos, son padres de María Teresa, Mariana, María Soledad, Eduardo y Tomás Constatini.

Sobre el final de su exposición, señala: "Circula una carta en la que cuento quien soy y porqué, tan poco habitual en mí, he decidido hablar. La están leyendo y van a seguir leyéndola. Están logrando lo contrario de lo que pretenden: que todo el mundo sepa que soy Teresa Costantini. Y que pase lo que pase, no van a borrar mi historia ni mi identidad cultural y creativa", concluyó contundente.