Marta Fort reveló su "exigente" lista de requisitos para que la conquisten

LAS CONFESIONES ÍNTIMAS DE MARTA

"¿Vos probaste con minas?, ¡O sea llegaste a probar con minas?”, le consultaron en el programa a Marta. A lo que ella respondió: “No, probar no, me las chapé. Era la loca de Río en su momento yo. Que encima fui el fin de semana pasado con mi hermano. Y no chapamos, pero nos reímos mucho con los dueños, contando anécdotas”.

Luego, Marta Fort compartió los detalles de Marta una apuesta sexual que cumplió durante un viaje a Alemania. En el programa de streaming Blender at Night, compartió detalles de su experiencia. Consultada sobre la vida nocturna, aclaró que no asistió a bares ni discotecas y explicó: “No hace falta salir para divertirse”.

Recordó que mayoría de los asistentes a la convención eran mayores, por lo que recurrió a una aplicación de citas, algo que no había hecho antes. “Nunca había estado en apps de citas, no me interesaba. Pero dije ‘bueno’ y me bajé una”, relató. La persona con la que se encontró tenía 27 años y la conversación comenzó en inglés.