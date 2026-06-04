Marta Fort reveló su "exigente" lista de requisitos para que la conquisten

La hija del exempresario chocolatero contó qué tiene que tener un hombre que quiera conquistarla. Fundamental, claro, "que no sea rata".
Marta Fort hizo el listado. En plan de conseguir novio, tras una campaña que iniciaron en el ciclo de streaming donde trabaja, la joven se sinceró sobre las características que tendría que tener una posible pareja. Dentro de los "datos" más importantes, es que "que tenga auto. O que viva en Capital Federal, o cerca. Puede ser Vicente López".
"Estamos buscando gente interesada para postularse para mi próximo novio. Perdón, ¿qué requisitos? ¿Qué tiene que tener un hombre para seducirte?”, consultó José María Listorti, conductor del programa en las noches de Blender, donde trabaja Marta, hija del recordado empresario chocolatero.
"Que vaya a gimnasio. De 26 para arriba, hasta 40. Morocho, que no sea rata", comenzó a enumerar, Fort. "La verdad me encantaría decirte que, me encantan los altos, pero no tengo mucho", remarcó, la joven que, hace un par de meses, decidió independizarse e irse de su casa paterna, en donde "percibía su presencia".
"Que tenga auto. O que viva en Capital Federal, o cerca. Puede ser Vicente López”, geolocalizó Marta, a los posibles interesados, dejando en claro que no quiere a alguien que vive más lejos. "No sé qué opina el chat... Fueron raros. Yo me lo esperaba igual. Cuando me enteré que eran novios para mí, pensé: ‘este me va a traer un Florencio Varela que diga no tengo auto, vine en colectivo’”, analizó Marta, sobre el resultado de la convocatoria virtual.
"¿Vos probaste con minas?, ¡O sea llegaste a probar con minas?”, le consultaron en el programa a Marta. A lo que ella respondió: “No, probar no, me las chapé. Era la loca de Río en su momento yo. Que encima fui el fin de semana pasado con mi hermano. Y no chapamos, pero nos reímos mucho con los dueños, contando anécdotas”.
Luego, Marta Fort compartió los detalles de Marta una apuesta sexual que cumplió durante un viaje a Alemania. En el programa de streaming Blender at Night, compartió detalles de su experiencia. Consultada sobre la vida nocturna, aclaró que no asistió a bares ni discotecas y explicó: “No hace falta salir para divertirse”.
Recordó que mayoría de los asistentes a la convención eran mayores, por lo que recurrió a una aplicación de citas, algo que no había hecho antes. “Nunca había estado en apps de citas, no me interesaba. Pero dije ‘bueno’ y me bajé una”, relató. La persona con la que se encontró tenía 27 años y la conversación comenzó en inglés.
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