Almirante quiere seguir sumando de a tres

Con la segunda valla menos vencida de la Zona ! de3 la Primera Nacional, recibirá a Los Andes, que tiene la primera con menos tantos. El arquero Bruno Galván consideró que lo hecho "es muy positivo, tanto en lo personal como en lo grupal".
Con 26 puntos marcha en el 7° puesto, junto a Estudiantes de Buenos Aires. Es el presente de Almirante Brown que con esa marca arrancará este fin de semana la segunda rueda de la Primera Nacional. Así, tras un paréntesis de unos días, el equipo de Andrés Montenegro se presentará este sábado a las 15.30, en el Fragata Presidente Sarmiento, en donde recibirá a Los Andes, en el marco de la 19na. fecha -primera de las revanchas- de la Zona A y que contará con el arbitraje de Bruno Amiconi.
Bruno Galván es uno de los casos que se asentó en la primera y se adueñó del arco. Recibió 12 goles en 18 partidos, con lo cual es la segunda valla menos vencida de la Zona A de la Primera Nacional, junto a Ciudad Bolívar, mientras que Los Andes apenas recibió seis tantos en contra. En el umbral del inicio de la segunda etapa del torneo, el arquero aurinegro trazó un análisis de lo hecho. “El resumen es muy positivo, tanto en lo personal como en lo grupal”, aseguró y admitió en radio Universidad: “Hay que corregir muchas cosas, aunque nos dolió mucho perder el clásico ante Morón, pero también ganamos en canchas difíciles”. En cuanto a lo que se viene, entendió que “tendremos que mantener esa misma energía y no relajarnos, porque ahora se definen las cosas y es en donde más protagonista tenés que ser”.
Por otro lado, Almirante Brown arrancará esta segunda rueda con un nuevo refuerzo. Es que Joaquín Ibáñez firmó su contrato, a préstamo, hasta junio de 2027 y con opción de compra. El delantero de 22 años llega procedente de Independiente Rivadavia de Mendoza y se convirtió en la primera incorporación oficial del equipo del Lobo Montenegro en el mercado invernal. En función de ello, Santiago Villalba se entrena con el plantel mirasol, pero su regreso todavía no está oficializado. Con las llegadas de Ibáñez y el regreso de Villalba, Almirante reforzó la ofensiva de cara a la segunda mitad del campeonato. De todos modos, el club dispone de un par de cupos más para incorporar y en ese sigue trabajando la dirigencia.