Almirante quiere seguir sumando de a tres

Bruno Galván es uno de los casos que se asentó en la primera y se adueñó del arco. Recibió 12 goles en 18 partidos, con lo cual es la segunda valla menos vencida de la Zona A de la Primera Nacional, junto a Ciudad Bolívar, mientras que Los Andes apenas recibió seis tantos en contra. En el umbral del inicio de la segunda etapa del torneo, el arquero aurinegro trazó un análisis de lo hecho. “El resumen es muy positivo, tanto en lo personal como en lo grupal”, aseguró y admitió en radio Universidad: “Hay que corregir muchas cosas, aunque nos dolió mucho perder el clásico ante Morón, pero también ganamos en canchas difíciles”. En cuanto a lo que se viene, entendió que “tendremos que mantener esa misma energía y no relajarnos, porque ahora se definen las cosas y es en donde más protagonista tenés que ser”.