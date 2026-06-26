Los tres matanceros de la Primera B en encuentros al mismo tiempo

El domingo desde las 13 Sportivo Italiano visitará a UAI Urquiza, Liniers recibirá a Villa San Carlos y Deportivo Laferrere será anfitrión de Argentino de Quilmes.
La Primera B pondrá en marcha este fin de semana la segunda rueda de su campeonato (22da.), tras un cierre del primer segmento que dejó a Deportivo Laferrere con una sonrisa. Así, el domingo a las 13 será tiempo para que los tres matanceros salgan a escena. Sportivo Italiano visitará a UAI Urquiza, bajo la conducción de Julián Beligoy; a su vez, en el Juan Antonio Arias de Villegas, Liniers recibirá a Villa San Carlos, con arbitraje de Jonathan Barrios, mientras que en Magnasco y Rodney, Deportivo Laferrere será anfitrión de Argentino de Quilmes, con Julián Jerez en la conducción.
Lafe abrirá la segunda rueda con una sonrisa, producto del triunfo 1-0 sobre Defensores Unidos de Zárate en el Morumbí, que representó el segundo sin derrotas en cadena, puesto que venía ganar en el barrio de Agronomía, en donde alcanzó a rescatar un punto a través del 3-3 ante Comunicaciones. A todo esto, en medio de la competencia, Laferrere piensa en el mercado de invierno, el que ya ha entregado los primeros movimientos.
Sobre ese mapa aparecieron los primeros refuerzos de cara a la segunda parte del año. En ese sentido, el DT César Monasterio ya trabaja con las dos primeras caras nuevas: el volante ofensivo Alan Visco y el delantero Jonathan Morán. Visco, de 28 años, llega desde Brown de Adrogué, aunque revista pasos por Berazategui, Los Andes, Midland, Ituzaingó y Sacachispas. A su vez, el Chengue Morán, de 37 años, es centrodelantero y arriba desde Real Pilar, su último club, aunque tiene una extensa trayectoria. Al mismo tiempo, se dieron tres bajas en el plantel del Villero. Es que se alejaron del club Agustín Faillace, quien a principio de año sufrió la rotura de ligamentos de la pierna izquierda. Además, siguieron el mismo camino Eloy Rodríguez y Josué Salvadores.
Por su parte, Sportivo Italiano sumó su segunda derrota consecutiva, ya que tras haber perdido 1-0 en su casa de Ciudad Evita ante el líder de la divisional, Excursionistas, fue a Campana, en donde Villa Dálmine lo derrotó por 2-1. Así, el Azzurro se va alejando de la punta, de la que ha quedado a nueve puntos. En tanto, Liniers no pudo reponerse de la derrota por 1-0 que le había propinado en Villegas Real Pilar FC. Es que apenas empató 1-1 con en su visita a Ituzaingó, que cierra las posiciones de la divisional.
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