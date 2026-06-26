Los tres matanceros de la Primera B en encuentros al mismo tiempo

Sobre ese mapa aparecieron los primeros refuerzos de cara a la segunda parte del año. En ese sentido, el DT César Monasterio ya trabaja con las dos primeras caras nuevas: el volante ofensivo Alan Visco y el delantero Jonathan Morán. Visco, de 28 años, llega desde Brown de Adrogué, aunque revista pasos por Berazategui, Los Andes, Midland, Ituzaingó y Sacachispas. A su vez, el Chengue Morán, de 37 años, es centrodelantero y arriba desde Real Pilar, su último club, aunque tiene una extensa trayectoria. Al mismo tiempo, se dieron tres bajas en el plantel del Villero. Es que se alejaron del club Agustín Faillace, quien a principio de año sufrió la rotura de ligamentos de la pierna izquierda. Además, siguieron el mismo camino Eloy Rodríguez y Josué Salvadores.