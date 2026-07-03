Atlético Lugano quiere reafirmar su buen momento

En lo que fue el inicio de la segunda rueda, Lugano se encargó de bajar al puntero, Sacachispas. Es que se impuso al Lila en Soldati por 1-0, con gol de Celso Báez. Así, el equipo de Tapiales marcha sexto, con 24 puntos, a cinco del nuevo puntero, Centro Español. Diferente fue la historia para los otros dos equipos de La Matanza. Uno de ellos, Deportivo Paraguayo no pudo sumar de a tres en estadio de Villa Scasso, en donde cayó por 2-0 ante Centro Español. Con ello, el Tricolor se mantienen en el fondo de la tabla, en el penúltimo peldaño, con 15 puntos. A su vez, en Ciudad Evita, Yupanqui cayó contra Deportivo Español por 2 a 1. De ese modo, el equipo de Damián Troncoso macha en el quinto lugar de la Zona B, con 24 puntos cosechados.