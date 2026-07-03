Atlético Lugano quiere reafirmar su buen momento

Tras bajar a Sacachispas en la fecha anterior, recibirá a JJ Urquiza. Deportivo Paraguayo buscará rehabilitarse ante Victoriano Arenas, al igual que Yupanqui ante Sportivo Barracas.
Atlético Lugano tiene una chance única para rearmar su apuesta en la Zona A de la Primera C. Porque viene de dar un batacazo en la fecha pasada y ahora se las verá con el último del grupo. Es que por el 18° capítulo, el Naranja recibirá en el José María Moraños de Tapiales a JJ Urquiza, el sábado desde las 13, con Agustín Panizza en el arbitraje. A su vez, a la búsqueda de recuperación, el domingo a partir de las 13, Deportivo Paraguayo visitará a Victoriano Arenas, con Ariadna Palacios en la conducción, mientras que el lunes a las 15, Yupanqui será huésped de Sportivo Barracas en el Estadio Tres de Febrero (cancha de Almagro), en donde dirigirá Leandro Fedele.
En lo que fue el inicio de la segunda rueda, Lugano se encargó de bajar al puntero, Sacachispas. Es que se impuso al Lila en Soldati por 1-0, con gol de Celso Báez. Así, el equipo de Tapiales marcha sexto, con 24 puntos, a cinco del nuevo puntero, Centro Español. Diferente fue la historia para los otros dos equipos de La Matanza. Uno de ellos, Deportivo Paraguayo no pudo sumar de a tres en estadio de Villa Scasso, en donde cayó por 2-0 ante Centro Español. Con ello, el Tricolor se mantienen en el fondo de la tabla, en el penúltimo peldaño, con 15 puntos. A su vez, en Ciudad Evita, Yupanqui cayó contra Deportivo Español por 2 a 1. De ese modo, el equipo de Damián Troncoso macha en el quinto lugar de la Zona B, con 24 puntos cosechados.
Por otro lado, el Yupa cerró el primer refuerzo del mercado de invierno con la llegada de Santiago Román Brotzman Gómez. El delantero de 26 años, reviste pasos por las inferiores de Brown de Adrogué, Boca y Banfield, Temperley, Talleres y Sacachispas, pero arriba desde Ituzaingó, en donde jugó en la primera mitad del año. A su vez, el DT Damián Troncoso también sufrió una baja ante lo que fue la salida de Felipe Rocca.
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