Los tres matanceros de la Primera B quieren empezar a sumar de a tres

Deportivo Laferrere visitará este sábado a Flandria. El domingo, Sportivo Italiano recibirá a Real Pilar FC y Liniers se medirá con San Martín de Burzaco.
Comenzó la segunda rueda de la Primera B y sólo hubo reparto de puntos para los tres equipos de La Matanza. Así es que perseguirán una victoria en la 23ra. fecha para que aquellos empates tengan un peso específico. En ese sentido, este sábado desde las 15, Deportivo Laferrere visitará a Flandria en el Carlos V, bajo la supervisión de Rodrigo Villalba. En cambio, el domingo será el turno de los otros dos matanceros: desde las 13, en Ciudad Evita, Sportivo Italiano se las verá con Real Pilar FC, con arbitraje de Valentín Bocaccia, mientras que a las 15, Liniers visitará a San Martín de Burzaco, bajo la conducción de Marcos Recalde.
Italiano, con 34 puntos marcha sexto a 11 del líder Excursionistas, no pudo en el arranque de la segunda fase con UAI Urquiza, en Villa Lynch, de donde al menos se trajo un punto tras el 0-0. Sin embargo, los movimientos se dieron luego de ese empate, puesto que el plantel azzurro sufrió un par de bajas en la semana. Es que Marcos Landaburu y Nahuel Larrosa rescindieron sus respectivos contratos para marcharse a Claypole, de la Primera C. Landaburu, delantero de 25 años, había llegado al club en la pretemporada de 2025, luego de su paso por Argentino de Merlo. Apenas marcó un gol en 12 partidos. En tanto, Larrosa, defensor, llegó al club a principios de este año, proveniente de JJ Urquiza. Apenas tuvo siete presencias como suplente e ingresó en una sola oportunidad.
Laferrere no logró darle forma a un arranque de fase redondo, puesto que empató 1-1 en su estadio de Magnasco y Rodney con Argentino de Quilmes. Sin embargo, ese punto le sirve para seguir achicando distancias en las puertas del Reducido. Es que pasó a contar con 28 puntos y se ubica en la décimo tercera ubicación, a apenas tres del último que está ingresando en el grupo selecto que peleará por el segundo ascenso.
Por su parte, en el comienzo de la segunda ronda, Liniers no logró sumar de a tres en el Juan Antonio Arias, en donde igualó 1-1 con Villa San Carlos. De ese modo, el Celeste de Villegas se mantiene en el 15° lugar, con 25 puntos. A todo esto, el club no ha sumado caras nuevas, pese a que cuenta con un cupo de cuatro chances para sumar refuerzos en este libro de pases. De todos modos, la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en busca de un extremo y un punta.
Por otra parte, el próximo jueves festejarán los 70 años del Club Social y Cultural Deportivo Laferrere en el Microestadio Socios Fundadores, frente al estadio. Allí, a partir de las 11, habrá shows musicales, stands de tatoo y serigrafía, un sector de juegos infantiles y bufet económico. También en la oportunidad será presentada la Camiseta 70 Aniversario que usará el equipo por el resto del campeonato de la Primera B. Para asistir a la celebración, las entradas están a la venta en la sede de Rodney y Magnasco, de 9 a 12 y 17 a 20.30.
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