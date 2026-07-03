Los tres matanceros de la Primera B quieren empezar a sumar de a tres

Italiano, con 34 puntos marcha sexto a 11 del líder Excursionistas, no pudo en el arranque de la segunda fase con UAI Urquiza, en Villa Lynch, de donde al menos se trajo un punto tras el 0-0. Sin embargo, los movimientos se dieron luego de ese empate, puesto que el plantel azzurro sufrió un par de bajas en la semana. Es que Marcos Landaburu y Nahuel Larrosa rescindieron sus respectivos contratos para marcharse a Claypole, de la Primera C. Landaburu, delantero de 25 años, había llegado al club en la pretemporada de 2025, luego de su paso por Argentino de Merlo. Apenas marcó un gol en 12 partidos. En tanto, Larrosa, defensor, llegó al club a principios de este año, proveniente de JJ Urquiza. Apenas tuvo siete presencias como suplente e ingresó en una sola oportunidad.