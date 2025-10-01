Celebraron el Día del Empleado de Comercio en Catán

Sobre el escenario Cristo Obrero, el secretario general del SEOCA-Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, presidió la ya tradicional elección de los reyes. Priscila Rodríguez de OSECAC-Morón, fue coronada como Reina de los Mercantiles, mientras que Daniela Santaliz y Melanie Del Castillo, fueron elegidas como segunda y primera princesa y Thiago Varela de la empresa INC S.A de Moreno como Rey.

En tanto, por los jubilados María del Rosario Acuña y Alberto Omar Spano fueron nominados como los Reyes de la Tercera Edad. En la misma ceremonia se realizó la presentación de los integrantes de la Lista Celeste y Blanco, que ganó en las elecciones del gremio celebradas en el último mes de agosto y que asumirán en enero de 2026.

Para el nuevo período de la conducción, Ledesma anunció la inauguración del anexo universitario del SEOCA-Zona Oeste, destinado "para todos los empleados de comercio que va a estar en Morón. Nuestro reto fundamental es hacer".

“Esta gran fiesta de los empleados de comercio, producto de una ley , la número 26.541, que es la que se llamó Ley Ledesma y determinó la jornada laborable. Pero dejó de ser de quien la patrocinó y la impulsó, porque pasó a ser la ley de los empleados de comercio”, afirmó el titular del SEOCA-Zona Oeste.

Sobre la situación actual del sector, Ledesma indicó que "estamos muy preocupados por nuestros trabajadores por los conflictos, el cierre de empresas y un alto crecimiento del índice de desocupación".

"Nosotros en algo que no negociamos, ni transamos, es la defensa de los derechos de los trabajadores mercantiles. Pueden decir lo que quieran pero los compañeros saben que hemos tolerado cualquier cosa, pero menos que se entregue a un trabajador”, agregó el sindicalista.