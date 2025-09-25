Sportivo Italiano y Deportivo Laferrere sueñan con el Reducido

El programa de la fecha que se viene tendrá el viernes desde las 15.30 a Sportivo Italiano de visita en Soldati ante Sacachispas, bajo el arbitraje de Adrián Núñez Rodríguez. A su vez, el sábado a las 15.30, Deportivo Laferrere buscará los tres puntos ante Argentino de Merlo, en el Morumbí de La Matanza, en donde dirigirá Marcos Recalde. Y el domingo a partir de las 15.30, Liniers recibirá a Brown de Adrogué, con Sebastián Bresba en la conducción.

La irregularidad no faltó a la cita dando cuenta de que no quiere alejarse del Deportivo Laferrere. En la Barranca, el Villero fue más que Argentino de Quilmes, pero no pudo pasar del empate en cero. Con ese punto, el equipo de Pablo Nieva marcha lejos en el Clausura (18 puntos contra 27 del líder, Midland). En cambio, en la general las ilusiones son otras. Porque son 42 los puntos y está a cinco de Excursionistas y Brown de Adrogué, los últimos que pelean por el último boleto del Reducido.

A su vez, Sportivo Italiano, con 41 puntos en la general y a seis del último clasificado, va a Soldati sostenido por una victoria por 1-0 a Deportivo Merlo, en Ciudad Evita. Así alimentó su sueño de Reducido, pese a que llevaba cinco partidos sin victorias (una derrota y cuatro empates). Por todo ello, los tres puntos ante el Lila serán fundamentales para apuntalar y darle mayor fuerzas a lo hecho hasta el momento.

Muy distinta es la realidad de Liniers. Parecía que se recuperaba con la llegada de Marcos Flores a la dirección técnica en lugar de Diego Herrero, luego del triunfo en el debut del nuevo DT. Sin embargo, sufrió un tropezón duro en la fecha pasada, puesto que fue vapuleado por Argentino de Merlo, que lo derrotó 5 a 1 y con ello viene la consecuencia de quedar más cerca de una zona de peligro.

Es que el Celeste suma 38 puntos en la tabla general, con lo cual aventaja apenas por cuatro puntos a Sacachispas (34), el segundo equipo que está descendiendo (el otro es Fénix, con 19). Por ello, no sólo será clave para el Celeste superar a Brown de Adrogué, sino también que Sportivo Italiano le brinde una mano en el sur de CABA ante Sacachispas.