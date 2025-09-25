Almirante recorre los últimos tramos de una campaña para el olvido

El equipo cordobés pelea mano a mano por la zona con Gimnasia de Mendoza, de quien está a tres puntos de distancia. Y Almirante tendrá que cumplir un difícil papel en una lucha que no es la suya.

A falta de dos fechas para el epílogo, Almirante suma 32 puntos, tres más que Colón. Los dos cierran las posiciones, al margen de los dos descendidos: CADU y Talleres de Remedios de Escalada.

Este año no es la mejor versión de Almirante Brown, que nunca encontró el rumbo y zafó de sobre manera por la presencia de dos rivales de menor nivel como el equipo de Zárate y el Rojo del Sur.

El pasado capítulo fue parte de lo que marcó la temporada del Aurinegro. Ante Defensores de Belgrano perdió 2-1 en el Fragata Presidente Sarmiento, en donde volvió a exhibir las carencias de todo el ciclo. Por ello, no queda otra que pensar en el 2026, que parece lejos todavía.

El entrenador Rodrigo Alonso dejó sus sensaciones en general y en particular. “Seguramente vemos el vaso medio lleno a partir de haber salvado la categoría”, comentó y añadió: “Con los jugadores armamos un mini campeonato desde el momento que asumimos, y estamos bien en ese contexto, ya que se sumaron muchos puntos. Claro que hay un contexto que nos ponía en la parte baja de la tabla”.

Asimismo, Alonso rescató algunas facetas de Almirante Brown. “Se recuperó la intensidad que tenía el equipo, aquello de proponer algo, de jugar. Por momentos salió, se logró, pero lo importante es que hay un convencimiento de esa forma de juego”, indicó.

En cuanto a lo que dejó el 1-2 ante el Dragón, Rodrigo Alonso analizó: “Queda un sabor amargo, ya que tuvimos chances para marcar, pero el primer gol fue un cachetazo duro, del que no nos pudimos recuperar”.

Por otro lado, si se echa mano a los números, aparece, por caso, que la caída ante Defensores de Belgrano, representó la 14ta. de la temporada para Almirante, en 32 partidos disputados. En tanto, de los 18 encuentros restantes, se dieron siete triunfos y 11 repartijas. Sí, es una temporada para no repetir.