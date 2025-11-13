El equipo convencional +46 de CEDIMA se coronó campeón en maxibásquet

El equipo convencional +46 fue el gran responsable de la fiesta que se desató en el gimnasio de la calle Ignacio Arieta, ya que se proclamó campeón del Torneo de Maxibásquet de la Federación de Básquet Area Metropolitana Buenos Aires (FEBAMBA). El equipo de CEDIMA logró el cometido tras derrotar a Old Georgian Club en la última fecha de la Fase 2 por 76 a 55.

De este modo, CEDIMA le dio forma al segundo ascenso en la temporada, puesto que el equipo dirigido por Ricardo Perdiguero se había quedado con el ascenso en el primer semestre a la Primera B.

Por otro lado, de cara a 2026 se especula en reforzar el plantel en función de los compromisos más exigentes que deberá afrontar CEDIMA, que entre otros se cruzará con equipos de la talla de Ferro, Obras y River.

En tanto, entre los objetivos para el año venidero, en CEDIMA apuntan a seguir mejorando las instalaciones de la cancha, en la que se mejoró la iluminación. En ese sentido, se buscará transformar la superficie de cemento en una de parquet, y de ese modo se tenderá a achicar el riesgo de lesiones musculares.

Claro que para ello, la gente de CEDIMA necesita una mano de alguna empresa o sponsor para contar definitivamente con una cancha de primer nivel.