Varios matanceros en el Gran Turismo Metropolitano

En la primera final de la clase mayor (todo se corrió a 12 giros) se impuso el piloto de Luján Ezequiel Sacks, con una Chevy, escoltado por Miguel Grevay, con un Chevrolet 400 de Cañuelas, y Fabián Natale, de Morón, también con un Chivo 400. Por el lado de los matanceros, Jorge Panello hijo (Ford de San Justo) arribó 8° delante de su padre –mismo nombre y marca-, mientras que el líder del campeonato, Federico Juárez (Chevrolet 400), de Isidro Casanova finalizó undécimo con un problema en la caja de cambios.

La segunda carrera también quedó en manos de Ezequiel Sacks, quien reapareció tras cinco fechas de ausencia. Juárez recompuso su línea y arribó segundo, delante del Miguel Grevay, mientras que los Panello de San Justo colocaron a los Ford undécimo y 14°.

En cuanto a la Promocional, en la primera carrera se impuso el piloto de Lomas del Mirador, Carlos Ramos, con una Chevy, y lo acompañaron en el podio Rodrigo Abba, de Castelar (Torino) y Fedeli, de Solano (Chevy), mientras que el sanjusteño, Rodrigo Marando (Ford) quedó al margen de la carrera con seis vueltas. En tanto, Carlos Martínez Alcides (Ford, Merlo) alcanzó la victoria, mientras que lo siguieron Ezequiel Figueroa (Pablo Nogués, Chevrolet 400) y el de Longchamps, David Antúnez. Por su parte, el piloto de San Justo, Rodrigo Marando, con Ford, se ubicó décimo y Carlos Ramos 13°

Federico Juárez, de Isidro Casanova, manda en el campeonato de la Clase mayor, con 270,5 puntos y se encamina a lograr el tricampeonato consecutivo con su Chevrolet 400. Detrás siguen Fabián Natale, con 196,5 y Fernando Curcio, 160,5. En tanto, en el quinto peldaño aparece Jorge Panello hijo, con 148 puntos, en tanto que su padre, Jorge Panello marcha undécimo con 108,5.

En lo que respecta a la Promocional, David Antúnez manda con 226 puntos, pero el de Lomas del Mirador, Carlos Ramos aparece segundo con 207, seguido por Ezequiel Figueroa, 175. A su vez, l sanjusteño, Rodrigo Marando, con 137, se ubica 6°, en tanto que el binomio de Villa Luzuriaga, Forte-Forte, navega en el 16° lugar, con 44 puntos.