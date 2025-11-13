Italiano, Laferrere y Liniers, con la mira puesta en el Reducido

A esta última fecha, Italiano es el mejor perfilado, ya que con 53 puntos se ubica 8° y está dentro del grupo que luchará por el segundo ascenso. Luego, con 52 aparece Lafe, mientras que Liniers con 50 puntos mantiene remotas chances de clasificación.

De todos modos, el mapa dependerá de lo que suceda en la cima. En ese sentido, si Midland (38) repite el título del Apertura en el Clausura, ascenderá a la Primera Nacional, y en ese caso el Reducido tendrá ocho equipos. En cambio, si el título del Clausura es para Real Pilar (37), habrá final por el ascenso directo con Midland. Así, entonces, el Reducido será de seis equipos, ya que en semifinales se sumará el perdedor de la final.

Sportivo Italiano salió bien parado del duelo matancero. Un penal en el final le dio la victoria sobre Laferrere, que quedó con la clasificación en suspenso. Es que el Verde sumó su segunda derrota consecutiva y ahora depende en gran parte de que Midland logre el título y asciende directamente a la Primera Nacional.

Por su parte, Italiano tiene las mejores chances. Tendrá enfrente a Fénix, ya descendido, y en caso de ganar se asegurará un lugar entre los que pelearán por el segundo ascenso. En ese sentido, el entrenador del Azzurro, Matías Giménez destacó: “Siempre estamos alimentando el ‘algo nos merecemos’ y estamos en busca de eso. Nos falta un poquito más y vamos a ir en busca del objetivo”.

A su vez, Liniers sacó la cabeza de abajo del agua, puesto que luego de sufrir sendas derrotas ante Midland e Italiano, volvió a sonreír al superar a la UAI Urquiza por 1-0. Con ello, arriba a la fecha de cierre con chances matemáticas, aunque remotas de meterse en el Reducido. Claro que en Villegas tendrá la visita de Real Pilar, que pelea mano a mano con Midland la propiedad del Clausura.

Ahora, suma 50 puntos, a dos de Lafe, que es el último clasificado en caso de que repita Midland. Pero, en el medio también aparecen San Martín, Flandria (ambos con 52) y Brown de Adrogué (51).