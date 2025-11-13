El rugby femenino de la UNLaM se quedó con la Copa de Oro

En la 3ra. y 4ta. fecha las victorias logradas habían dibujado un horizonte prometedor y ese buen indicio encontró solidez en la última fecha que tuvo como sede al Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó (GEI), en donde se quedó con el título de la Copa Oro.

En el primer paso, la UNLaM superó a San Miguel por 36-12 y avanzó directamente a las semifinales por la no presentación de Vicente López. En esa instancia, las universitarias lograron el triunfo por 20-5 ante Defensores de Glew, tras dar vuelta el resultado.

Entonces, el último peldaño se dio ante El Retiro, que se había adjudicado las dos primeras fechas. Dentro de una lógica paridad, la UNLaM lo definió cerca del epílogo con un 10-5, que significó sumar un nuevo título para el deporte de la casa de altos estudios de San Justo.