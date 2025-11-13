El femenino de voley de la UNLaM va por la revancha

El pasado martes, las chicas del vóley femenino de la UNLaM cayeron por 3-0 ante Ferro, a través de los parciales 25-15, 25-14 y 25-20. Los números marcan que las matanceras poco pudieron hacer ante el equipo de Caballito, salvo en el tercer set, a partir de que el juego se tiñó de cierta paridad, aunque no alcanzó para cambiar la tendencia.

El equipo dirigido por María Laura Vincente se integró de esta manera, y que se repetirá en el segundo cruce: Julieta Ruelli, Luciana Alanis Martin, Yamila Peralta, Paulina De Martino, Camila Mannara, Sheila Carolina Elias, Gisela Vanina Nieva, Daniela Anahi Vega, Milagros Jazmín Lanutti, Sabrina Yael Torino, Micaela Ailen Benítez, Emma Montesinos, Juana Catalina Varas y Iara Sol Maniloff.

Asimismo, también en el Parque Olímpico (avenida Coronel Roca 4170 CABA) se jugará el segundo partido de la otra semifinal. Será desde las 21 entre Gimnasia La Plata y Boca. El equipo xeneize llega con la ventaja lograda en el primer encuentro por 3-0, con parciales 26-24, 25-16 y 25- 21.