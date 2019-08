Hasta el momento el único contacto con su nuevo mundo es con la capitana del equipo, Cristina. "Me manda videos, fotos, audios y me dijo que hay un montón de gente con la expectativa de saber quién va a ir", revela la futbolista de 28 años.

Ella sólo quiere llegar, conocer ese mundo que la espera y empezar a jugar. "Falta la carta de invitación del club", admite y explica que "me voy a radicar en Murcia. Me darán un departamento y trabajo. Primero se habló de entrenar a las chicas de inferiores pero veremos. Por ahora será un año, pero decido yo si sigo o no. Mi idea hacer carrera allá".

Daiana trata de estar calma, pero no es simple cuando se está en el umbral de lograr algo tan preciado.

"Quizás al principio sea más duro porque deberé adaptarme", analiza y entiende: "Seguro que voy a extrañar, porque soy de estar con mis amigos y allá al principio voy a estar sola y la cabeza quizás trabaje más", define la sanjusteña y resalta: "Es una buena chance de estar sola lejos de lo mío para conocerme más, ya que la adversidad me fortaleció en estos tiempos".

El mate es todo un punto a tener en cuenta para este viaje. "Desde que me levanto y hasta que me voy a dormir tomo mate. Y ya averigüé que hay yerba allá para comprar", explica Daiana, quien a su vez deja "mis 28 años de vida, mi familia, que es difícil pese a los inconvenientes". Y la carrera de profe que sigue en la UNLaM es un punto a solucionar. "Me quedan seis materias y veré si me las reconocen a las otras para terminar el profesorado de educación física", recuerda.

La futbolista matancera eclipsó a una agencia representante de jugadores, tanto que la contactó y posteriormente la contrató para representarla. Y sin mucho paso del tiempo surgió la gran chance para Daiana, que no esperaba demasiado. "No me emocione tanto cuando me llamaron, porque tenía miedo a la desilusión", reconoce.

Lo cierto es que "un día me llamó mi representante para avisarme que la Unión Deportiva Águilas quería contratarme porque les habían mostrado mis videos y les gustó cómo jugaba. Tomamos contacto con el club, me preguntaron si me interesaba ir a España, y sin pensar dije que sí. Por eso, a los pocos días, me enviaron el contrato y ya está firmado", afirma.