Crisis en el sector panadero: más de 1800 locales cerraron por desplome de ventas

"Hay una pérdida de consumo del 55% en pan y del 85% en pastelería, las cosas no paran de subir, los costos de producción son muy altos y la gente no consume", advirtió Pinto en diálogo con Radio AM 530 y agregó que el sector trabaja “a pérdida” y que muchos locales apenas logran abrir sus puertas.

El dirigente comparó el presente con momentos críticos como la pandemia, los 90 y el 2001, aunque remarcó que “nada se acerca a lo que vivimos hoy”. Según precisó, la factura de luz registró un aumento del 45% al 50% respecto del período anterior, lo que profundiza el deterioro financiero de los comercios.

Pinto también añadió que los salarios están “pisados hace un año”, lo que agrava el problema, y que “la gente compra lo que puede y no lo que quiere", debido a que los aumentos de precios ya no compensan la suba de costos. En ese contexto, cada nueva factura o ajuste tarifario se convierte en un golpe decisivo para los comercios que todavía resisten.