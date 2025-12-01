Crisis en el sector panadero: más de 1800 locales cerraron por desplome de ventas

El presidente del Centro de Panaderos de Merlo advirtió un escenario crítico marcado por la caída del consumo, el aumento de costos y miles de puestos de trabajo perdidos en todo el país.
El sector panadero atraviesa una de sus peores crisis y ya registra 1.800 locales cerrados en todo el país por caída de ventas y suba de costos, según denunció Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo. La situación impacta en más de 15.000 puestos de trabajo perdidos en dos años.
"Hay una pérdida de consumo del 55% en pan y del 85% en pastelería, las cosas no paran de subir, los costos de producción son muy altos y la gente no consume", advirtió Pinto en diálogo con Radio AM 530 y agregó que el sector trabaja “a pérdida” y que muchos locales apenas logran abrir sus puertas.
El dirigente comparó el presente con momentos críticos como la pandemia, los 90 y el 2001, aunque remarcó que “nada se acerca a lo que vivimos hoy”. Según precisó, la factura de luz registró un aumento del 45% al 50% respecto del período anterior, lo que profundiza el deterioro financiero de los comercios.
Pinto también añadió que los salarios están “pisados hace un año”, lo que agrava el problema, y que “la gente compra lo que puede y no lo que quiere", debido a que los aumentos de precios ya no compensan la suba de costos. En ese contexto, cada nueva factura o ajuste tarifario se convierte en un golpe decisivo para los comercios que todavía resisten.
