Desde este lunes, aumentan los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia

En las 30 líneas de colectivos reguladas por CABA desde 2024, la suba del boleto será del 4,3%, debido al 2,3% de inflación de octubre, más un extra de dos puntos porcentuales hasta que se llegue a la eliminación de los subsidios. Así las cosas, la tarifa mínima costará $593,52 con la tarjeta SUBE registrada, aumentará a $659,50 para trayectos de tres a seis kilómetros, a $710,31 para viajes de seis a12 kilómetros y a $761,15 en recorridos superiores a los 12 kilómetros.

La administración del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó que, además de descontar el atraso respecto de los costos de operación, la actualización tarifaria apunta a sostener un programa de modernización de más de 1.600 unidades incorporando validadores que aceptan tarjetas de crédito y débito, la SUBE y teléfonos celulares, junto con la instalación de cámaras y mejoras en los recorridos.

Colectivos nacionales en el AMBA.jpg La suba en el boleto de colectivo regirá con el inicio del nuevo mes.

En la Provincia, el incremento será mayor, debido a la aplicación de un ajuste adicional que llevará la suba al 14,8%. El alza responde a un nuevo esquema tarifario que aumenta el costo de los colectivos urbanos, a partir de una consulta ciudadana que se hizo a mediados de noviembre.

El nuevo cuadro de tarifas regirá exclusivamente para las líneas que circulan íntegramente por territorio bonaerense y no ingresan a CABA. El pasaje mínimo (correspondiente a trayectos de cero a tres kilómetros) se ubicará en $658,44. Los tramos escalonan los precios en función de la distancia: tres a seis kilómetros, $733,50; seis a 12 kilómetros, $790; 12 a 27 kilómetros, $846,57; y trayectos mayores a 27 kilómetros, $902,73.

En las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las tarifas ya habían aumentado hace dos semanas y, desde entonces, el boleto mínimo cuesta $494,83.

Aumentan los subtes y el peaje en CABA

El costo del viaje en subte se irá desde el lunes a $1.206. Con el inicio del nuevo mes, al menos un molinete por estación aceptará tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE, y se fueron incorporando los pagos sin contacto. De acuerdo con datos de Emova, estos pagos ya “representan el 30% de las transacciones”. También se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes.

En cuanto a los peajes, en hora pico costarán $ 4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 2.042,38 en la autopista Illia. Los argumentos de los aumentos sostienen que “se ha encomendado a AUSA la ejecución de un importante plan de obras públicas que se encuentran actualmente en sus etapas iniciales”.

Por ley, el total de la recaudación de peajes se destina en un 10% a subsidiar la tarifa del subte. El 55% se destina obligatoriamente a obras viales, el 5% para la ampliación de la red subterránea, y AUSA solo puede destinar el 40% del resto para gastos operativos y mantenimiento.