Boca venció a Argentinos Juniors y se metió en semifinales

Boca fue superior en el primer tiempo con un gran nivel colectivo. Tras un buen remate de Nicolás Oroz, que despejó de gran manera Agustín Marchesín, el Xeneize disputó una primera etapa sólida donde encontró el gol y estuvo cerca de ampliar el marcador.

Costa abrió el marcador para Boca a los cinco minutos tras aprovechar un rebote del arquero Siri, quien había de gran manera tapado un remate de Miguel Merentiel dentro del área tras un córner ejecutado por Leandro Paredes. Y, minutos después, Carlos Palacios controló en el borde del área y remató con calidad pero el travesaño salvó a Argentinos.

Por último, sobre el final del primer tiempo, Exequiel Zeballos realizó una buena jugada personal y mandó un centro al área, Milton Giménez metió un gran cabezazo y Gonzalo Siri evitó de gran manera. Y se fue 1 a 0 Boca arriba al descanso nomás.

Argentinos Juniors salió decidido al complemento y fue el gran protagonista en La Bombonera: dominó ampliamente la posesión del balón y generó una infinidad de situaciones de gol. Pero Agustín Marchesín, que ya había tenido una buena intervención en el primer tiempo, se convirtió en figura del partido con grandes atajadas en el complemento.

Alan Lescano probó de media distancia pero el arquero respondió bien abajo y desvió la pelota al córner. Y Diego Porcel encontró la pelota dentro del área chica pero el ex Lanús achicó bárbaro y le negó el empate. En el medio de ambas jugadas, un cabezazo de Tomás Molina rozó el primer palo del arquero. Argentinos fue, Boca resistió y pasó de ronda.