Los tres matanceros de la Primera B con el objetivo de volver a sumar de a tres

Por ello, la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Primera B cobra ribetes de bisagra, ya que el Verde no puede darse el lujo de dejar muchos más puntos en el camino. Y en esa ruta, el próximo lunes a las 15.30 deberá ir a Jáuregui, en donde visitará a Flandria, con Wenceslao Meneses en el arbitraje.

El equipo de Pablo Nieva viene de empatar en el Morumbí de La Matanza con Fénix al que no logró quebrar pese al dominio que ejerció y a la búsqueda constante del gol. Pero las escasas ideas que emergieron le jugaron en contra y terminó repartiendo puntos por el 1-1, ante un equipo que está en el fondo de la tabla general.

Con ello, el Villero se ubica sexto, con 16 puntos junto a Acassuso y Argentino de Quilmes, en el Clausura, mientras que en la general suma 40 y está cerca del Reducido, ya que Excursionistas, el último que ingresa, suma 43.

Por su parte, Liniers y Sportivo Italiano no pudieron sostener una cierta recuperación que habían experimentado y hoy están algo retrasados, pero aún con perspectivas de reacción.

Así, este viernes desde las 15.30 ambos saldrán a la cancha. En Ciudad Evita, Sportivo Italiano recibirá a Villa San Carlos, con Julián Beligoy, mientras que Liniers visitará en Campana, a Villa Dálmine, bajo la conducción de Maximiliano López Monti.

El Celeste no puede sacar los pies del pantano cada vez que pisa Villegas. Le cuesta de local, y en la fecha pasada se repitió ese final con gestos adustos. Es que empató 0-0 con Flandria y de ese modo ya son nueve los partidos sin ganar en el estadio Juan Antonio Arias.

El empate le entregó un punto a Liniers que se posiciona último en la tabla del Clausura, con 8 puntos, al igual que la UAI Urquiza, mientras que marcha 17° en la general, con 35 puntos, a ocho del último que se estaría clasificando al Reducido.

Por su lado, Sportivo Italiano se trajo un punto de Pilar tras igualar con Real Pilar por 1 a 1. De ese modo, el Tano marcha 9° en el Clausura, con 15 puntos, mientras que en la general son 36 los puntos cosechados para colocarse 16°, a siete de Excursionistas, que se está metiendo en el grupo que definirá el segundo ascenso.