Yupanqui, el mejor perfilado en el arranque del Reducido de la Primera C

Este es el contexto para los desquites que se realizarán entre viernes y sábado. Así, este viernes desde las 18.30, Paraguayo tendrá que buscar la clasificación como visitante de Mercedes, con Agustín Panizza en el arbitraje.

En tanto, el sábado a las 15.30 irán los otros dos matanceros. Yupanqui visitará a Muñiz, bajo la supervisión de Leandro Fedele, mientras que Lugano será huésped de Cañuelas, con el arbitraje de Tomás Aybar.

Lo mejor se lo llevó Yupanqui en el arranque del Reducido por un cupo más en la edición 2026 de la Copa Argentina. Es que el equipo de Damián Troncoso superó 2-1 a Muñiz en el estadio Ciudad Evita, con los goles de Octavio Villegas –en contra- y Jean Rousseau, en tanto Ezequiel Ponce descontó para el Rayo.

Por su parte, Deportivo Paraguayo no pudo con Mercedes en Villa Scasso, a través de un empate en cero, lo cual pone a su visita a Mercedes en riesgo, ya que deberá ir por la victoria sin especulaciones posibles.

A su vez, Lugano sufrió una dura caída en el José María Moraños de Tapiales. Es que cayó como local frente a Cañuelas por 2 a 0, con lo cual estará obligado a remontar en terreno ajeno.