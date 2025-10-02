Laferrere apunta a ingresar al Reducido

El mapa de la 16ta. fecha del Torneo Clausura de la Primera B marca que el sábado a las 15, Laferrere visitará a Brown de Adrogué, con arbitraje de Ignacio Cuicchi. Se tratará de un cruce directo por un lugar en el Reducido, puesto que Lafe suma 45 puntos, dos menos que el Tricolor, que es por el momento el último que ingresa en el mini torneo por el segundo ascenso.

A las 15.30, será turno para Sportivo Italiano, que en Ciudad Evita recibirá a San Martín de Burzaco, en donde dirigirá Gabriel Flores. El Tano suma 44 puntos y se mete de lleno en la pelea por el Reducido, pero además el Clausura lo tiene a cuatro puntos de los líderes, Midland y Deportivo Armenio. Y en el mismo horario, Liniers irá a Boulogne para visitar a Acassuso, con arbitraje de Gonzalo Pereira.

A pesar de su irregularidad, Laferrere se prendió en la pelea mano a mano por un ascenso. Le ganó con contundencia a Argentino de Merlo por 2-0 y la clasificación está cada vez más diáfana para el equipo que dirige Pablo Nieva.

La idea es creer y allí se anotó el defensor, Antonio Paulides. “Si bien quedan fechas contra equipos complicados, vamos a apuntar al Reducido y también a pelear por el campeonato, porque nos faltan enfrentar rivales directos, como Midland, Acassuso y Brown de Adrogué. Tenemos claro que van a ser todas finales”.

A su vez, Sportivo Italiano derrotó a Sacachispas por 1-0, en Villa Soldati, que significó darle continuidad al buen momento. En ese sentido, el defensor, Emanuel Díaz, señaló: "Al equipo lo veo con muchas ganas y compromiso. Más allá de los resultados, se nota la unión del grupo y esto es fundamental para encarar lo que queda de la temporada".

Al referirse a lo inmediato que se le viene al Azzurro, el zaguero apuntó: “Con San Martín esperamos un encuentro intenso, pero confiamos en lo que venimos haciendo".

En tanto, Liniers venía se vapuleado por Argentino de Merlo, pero se recuperó en su casa de Villegas, en donde bajó a Brown de Adrogué y puso cierta paridad en la batalla por el Reducido. Pero, el Celeste celebra que con ese triunfo se alejó de la zona baja de la tabla de posiciones. Es que suma 41 puntos en la general (son 14 en el Clausura), y se distanció siete de Sacachispas, el segundo equipo que está perdiendo la categoría.