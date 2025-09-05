Más de 1.200.000 matanceros están habilitados para votar el domingo

En el cuarto oscuro encontrarán 16 listas, en un comicio que se anticipa polarizado. El oficialismo de Fuerza Patria propone como primeros candidatos a concejales al intendente Fernando Espinoza, Silvia Francese, Sergio Landín, Brenda Vargas Matyi, Jonathan Corbalán y Sabrina Demitri. Por su parte La Libertad Avanza propone como ediles a Leila Gianni, Gabriel Chaile, Jimena Alonso, Hernán Finocchiaro, Rosaura Barloa y Carlos Gil.

Respecto a las restantes listas, el primer postulante a edil es: por Construyendo Porvenir, Cristian Ríos; por el Partido Libertario, Jorge Lampa; por Valores Republicanos, Johanna Pintos Sosa; por Es con vos es con nosotros, Máximo Fernández; por Nuevos Aires, Gustavo Maglio; por Potencia, Nicolás Sabo; por el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, Natalia Hernández; por Somos Buenos Aires, Fernando Asencio; por Unión Liberal, Ezequiel Flores; por Unión y Libertad, María de los Angeles García Redondo; por el Movimiento Avanzada Socialista, Jeremías Carricondo; por el Frente Patriota Federal, Cristian Aquino Guichón; por Política Obrera, Mariano Hermida; y por Tiempo de Todos, Arnaldo Estigarribia.

Como es habitual, el horario para sufragar se extenderá entre las 8 y las 18, y el lugar de votación será el mismo que en las elecciones de 2023: aunque hubo un cambio que modificaba el del 80 por ciento del padrón, el reclamo planteado ante la Junta Electoral de parte de las autoridades determinó que el mismo se dejara sin efecto. Para confirmar la ubicación precisa, se puede ingresar a https://padron.gba.gob.ar/