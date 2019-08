Si los resultados se repiten en las generales del 27 de octubre, el oficialismo se llevaría 9 concejales y la oposición 3, por lo que ninguna otra fuerza accedería al Concejo Deliberante.

El consagrado candidato a intendente por el oficialismo y diputado nacional Fernando Espinoza, sostuvo que "es momento de decir basta de grietas, hoy todos los argentinos y los matanceros tenemos que ir detrás de una misma bandera, de la bandera argentina".

ADEMÁS:

Magario acusó a Vidal de insensible, agresiva y de victimizarse

El comicio soñado

Para el oficialismo fue el comicio soñado, ya que fue histórico, y aportó más votos para la fórmula encabezada por Alberto Fernández -480.706- que las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro sumadas, 456.311, donde el peronismo hizo una excelente elección.

En el macrismo, la decepción es inevitable. El presidente del bloque de concejales, Miguel Racanelli (quien finaliza su mandato), sostuvo que "con las tarifas, los precios, el dólar y los impuestos, la gente fue muy castigada y se expresó en las urnas. Los de arriba no lo quisieron ver o no se dieron cuenta y no hay vuelta atrás".

Distinta fue la postura del integrante de esa bancada Lucas Córdoba y presidente de Jóvenes PRO La Matanza, quien en la red social Facebook aseveró: "Haber elegido a Fernández Fernández fue una decisión mala para todos. Tenemos tiempo de revertir esto. En octubre sigue el caos económico o volvemos a la credibilidad y apoyo que el mundo le dio a Mauricio Macri".

La anticipada polarización fue brutal en el distrito, y apenas otras tres fuerzas lograron superar el piso del 1,5 por ciento de los votantes para participar en las generales.

Así, Consenso Federal logró el 5,87 por ciento de los sufragios –y en la interna Juan Costieri se impuso a Arturo Ter Akopian-; el Frente de la Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, 3,90 por ciento; y el Frente Nos, 1,78 por ciento.

Pero los votos en blanco se convirtieron en la tercera fuerza: sumaron 47.444 (alrededor del 6 por ciento) -sobre 783.021, 735.577 fueron afirmativos- superando a los 45.995 de Consenso Federal.

No llegaron al mínimo requerido el Movimiento Avanzada al Socialismo, ni el Partido Dignidad Popular, el Frente Patriota, el Partido Renovador Federal y el Movimiento Organización Democrática, que sacaron menos votos que mesas habilitadas en el distrito, 3093. La última fuerza señalada obtuvo la ínfima cifra de 877 votantes.