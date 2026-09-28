Para los vecinos de Ramos Mejía, pero también de varias ciudades del Oeste, las líneas 136 y 163, también son históricas, uniendo Primera Junta -punto elegido por ser durante años la cabecera de la línea A de subterráneos- y Marcos Paz en el caso de la primera, con algunos servicios llegando a Navarro, y en el de la segunda hasta San Miguel.

Ambas líneas tuvieron en las últimas décadas sucesivos inconvenientes. Originalmente pertenecían a Transportes del Oeste, pero luego fueron adquiridas por Ecotrans, del Grupo Plaza perteneciente a los hermanos Cirigliano, que llegó a tener gran cantidad de líneas de colectivos y también la operación de las líneas Sarmiento y Mitre. Pero la Tragedia de Once, la colisión de un tren en la terminal capitalina el 22 de febrero de 2012, que provocó 52 muertos y 789 heridos, marcó el principio del fin del Grupo Plaza y Ecotrans.

Las líneas 136 y 163 pasaron a ser operadas por Sargento Cabral Sociedad Anónima de Transporte, controlada por el Grupo Metropol. En los últimos meses, la línea 136 pasó a unir solamente Liniers con San Antonio de Padua, al tiempo que la línea 322, que unía Merlo con Marcos Paz fue extendida inicialmente a Morón y luego a Ramos Mejía, sumándole un ramal al Barrio Parque San Martín de Merlo, que era un ramal de la línea 136. La línea 163 redujo frecuencias, y acortó su recorrido, al tiempo que la 303 , que imita gran parte de su recorrido se expandió. Tanto la 322 como la 303 dependen también de Metropol, pero como son líneas provinciales, actualmente sus pasajes cuestan 50 por ciento más que los de la 136 y 163, que son líneas nacionales.

Sorpresivamente, el viernes último, 25, un edicto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA), la Secretaría de Transporte de la Nación hizo saber "que se encuentra en trámite una solicitud de cese de autorización para la explotación de los servicios de las trazas identificadas como líneas 136 y 163" por parte de la empresa Sargento Cabral, la que de aprobarse significaría un nuevo golpe al transporte público en el Oeste del conurbano.

Llamativamente, se trata del mismo grupo que semanas atrás compró las líneas 109 (Correo Central-Liniers) y 181 (San Juan y Boedo-Ramos Mejía) y que invirtió 45 millones de dólares para la compra en China de 150 colectivos impulsados a Gas Natural Comprimido (GNC), destinados principalmente a las líneas 65 y 151, con recorrido exclusivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sus unidades fueron transferidas a otras líneas, como la 302 (Liniers-Moreno), al tiempo que micros de la línea 176 (Chacarita-Pilar) pasaron a estar en la línea 182 (Liniers-José C. Paz), en la que se anuló el ramal a El Palomar por Villa Basso, y el ramal a El Palomar por Colegio Emaus fue recortado a Liniers, tras estar interrumpido durante enero y febrero.

Y en el marco de los cambios, La Central de Vicente López -que pertenece a la familia Zbikoski, dueña también del Grupo Metropol- solicitó, según lo reveló otro edicto publicado en el BORA por la Secretaría de Transporte, la supresión total de los recorridos B, C, E, F y G de la línea 143, que opera con el nombre de fantasía Misión Buenos Aires; el cambio de recorrido e internación de cabecera en los recorridos A y D.

Propone además cuatro recorridos: A, Puerto Nuevo-Tapiales, por el recorrido actual; B, Plaza Constitución-Puente La Noria; C, Puerto Nuevo-Tapiales pasando por la terminal de ómnibus Dellepiane; y D, servicio expreso, Retiro-Tapiales, tomando en Constitución la Autopista 25 de Mayo y su continuación la Dellepiane hasta la avenida Escalada, continuando luego su recorrido habitual. La internación de cabecera es en el predio de Camino de la Virgen María (colectora de la Autopista Riccheri) 2189 en Villa Madero, por lo que su punto de cabecera en La Matanza pasaría a ser en realidad el cruce de Riccheri y Boulogne Sur Mer, en vez de Riccheri y Los Nogales, a 700 metros.