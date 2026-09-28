La paralizada obra del cruce bajo nivel de la avenida Illia en San Justo, vista hacia la Avenida General Paz.
El sábado 10 y el domingo 11 de octubre tendrán como terminal la cabecera del partido de La Matanza, por obras a cargo de la Línea Sarmiento en la ciudad que forma parte del distrito de Morón.
Durante dos días, los trenes de pasajeros del ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR) de Trenes Argentinos circularán solamente entre la cabecera sureña y San Justo, por obras a cargo de la Línea Sarmiento en Haedo: será el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, según pudo confirmar este medio en fuentes ferroviarias: una consulta a la empresa no arrojó resultados. En consecuencia, además de Haedo, quedará sin servicio la parada Ingeniero Brian, en la localidad matancera de Villa Luzuriaga.
En cada una de las jornadas del fin de semana hay apenas 4 trenes de pasajeros en cada sentido, pero además los sábados circula habitualmente la formación que transporta carbón de petróleo desde la Destilería Luján de Cuyo de YPF, en Mendoza, hasta la planta de Osbow (Copetro) en el Puerto La Plata, en Ensenada, que lo transforma en carbón calcinado, con el que abastece a industrias nacionales e internacionales, entre las que se destaca la fábrica de aluminio Aluar, en Puerto Madryn, Chubut, y también la formación vacía que realiza el recorrido en sentido inverso, y que tampoco el segundo sábado del próximo mes no podrá circular.
Por otra parte, en San Justo sigue paralizada la construcción del cruce bajo las vías del ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR) a la altura de la avenida Arturo Illia: la interrupción de los trabajos está próxima a cumplir tres años, ya que se produjo tras la asunción de Javier Milei como presidente, el 10 de diciembre de 2023.
El emprendimiento, que estaba a cargo del gobierno nacional, fue transferido al provincial, que a través de la licitación pública 6/2026 llamó a los interesados en completar los trabajos. Al abrirse los sobres el 18 de marzo con la documentación administrativa y técnica, se comprobó la presentación de tres empresas: Concret Nor Sociedad Anónima, Fontana Nicastro Sociedad Anónima de Construcciones y Martínez y De la Fuente Sociedad Anónima.
Pero al abrirse los sobres con la propuesta económica, el 2 de julio, lo hicieron dos de las tres firmas antes citadas: Concret Nor ofertó 15.150.103.041 pesos, y Fontana Nicastro, 16.204.587.876 pesos, por arriba del presupuesto oficial de 13.850.752.657 pesos. A casi tres meses de ese trámite, la obra aún no fue adjudicada: continúa en evaluación.
El cierre del cruce de Illia obliga al tránsito a desviarse por los cruces de Florencio Varela y Villegas, situados a 200 metros al Norte y al Sur, respectivamente de la avenida que a través de su continuación, Mosconi, permite acceder a Lomas del Mirador y la Avenida General Paz por un lado, y la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura) e Isidro Casanova por el otro.
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