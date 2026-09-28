Pero al abrirse los sobres con la propuesta económica, el 2 de julio, lo hicieron dos de las tres firmas antes citadas: Concret Nor ofertó 15.150.103.041 pesos, y Fontana Nicastro, 16.204.587.876 pesos, por arriba del presupuesto oficial de 13.850.752.657 pesos. A casi tres meses de ese trámite, la obra aún no fue adjudicada: continúa en evaluación.

El cierre del cruce de Illia obliga al tránsito a desviarse por los cruces de Florencio Varela y Villegas, situados a 200 metros al Norte y al Sur, respectivamente de la avenida que a través de su continuación, Mosconi, permite acceder a Lomas del Mirador y la Avenida General Paz por un lado, y la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura) e Isidro Casanova por el otro.