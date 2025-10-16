Un matancero reaparecerá en la próxima fecha del Procar 4000

Durante varias temporadas, el matancero estuvo ligado a la Clase B, en donde compitió en binomio con Facundo Ludueña en la Clase B del Procar 4000. Pero, ahora apuesta en la clase mayor de la mano del Rodríguez Competición.

Queijeiro reaparecerá en la categoría el 1 y 2 de noviembre en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, con un Chevrolet, que llevará pintado en los laterales el número 105 y la atención integral del equipo de Villa Lugano.

“La idea es usar lo que queda del calendario para ponernos a tono y encarar firmes 2026”, destacó el de Lomas del Mirador, quien agregó: “Con Matías Rodríguez como encargado del chasis, Marcelo Rodríguez en el motor, vamos con un auto que ya estuvo en la categoría y sabemos que es muy bueno”.