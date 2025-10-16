Un matancero reaparecerá en la próxima fecha del Procar 4000

El piloto de Lomas del Mirador Nereo Queijeiro estará al mando de un Chevrolet del Rodríguez Competición en la Clase A, luego de haber participado en varias temporadas en la Clase B.
Durante varias temporadas, el matancero estuvo ligado a la Clase B, en donde compitió en binomio con Facundo Ludueña en la Clase B del Procar 4000. Pero, ahora apuesta en la clase mayor de la mano del Rodríguez Competición.
Queijeiro reaparecerá en la categoría el 1 y 2 de noviembre en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, con un Chevrolet, que llevará pintado en los laterales el número 105 y la atención integral del equipo de Villa Lugano.
“La idea es usar lo que queda del calendario para ponernos a tono y encarar firmes 2026”, destacó el de Lomas del Mirador, quien agregó: “Con Matías Rodríguez como encargado del chasis, Marcelo Rodríguez en el motor, vamos con un auto que ya estuvo en la categoría y sabemos que es muy bueno”.
