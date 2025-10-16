Yupanqui tiene que dar vuelta el resultado en casa ajena

El equipo de Ciudad Evita irá este sábado, a las 15.30, por la clasificación cuando visite a Centro Español, bajo la conducción de Agustín Panizza, en el estadio Carlos Sacaan, de Ituzaingó, en donde el Gallego hace las veces de local.

Sin embargo, no asoma nada simple para el equipo de Damián Troncoso. Es que para llegar al objetivo deberá dar vuelta la historia, puesto que en la ida que se jugó en La Matanza Centro Español se impuso por 1-0.

Los cuartos de final del Reducido por la cuarta plaza para la Copa Argentina no arrancaron de la mejor manera para el Yupa, que fue superado por la mínima diferencia.

Quizás lo que invita a creer a Yupanqui es que el partido de ida asomó en plano de paridad, tanto que una jugada nacida de un rebote fue el preludio del primer y único gol del primer chico.