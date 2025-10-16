Laferrere se sigue ilusionando con el ascenso a la Primera Nacional

Dentro de ese contexto, el sábado a las 13.45, Sportivo Italiano recibirá a Comunicaciones, con el arbitraje de Gabriel Gutiérrez y desde las 16, Liniers visitará al escolta, Ferrocarril Midland, bajo la supervisión de Julián Jerez. En tanto, el lunes a las 21, será el turno de Deportivo Laferrere, que se correrá al Bajo Belgrano, en donde será huésped de Excursionistas, con arbitraje de Julián Beligoy.

Para Lafe (49) será casi bisagra enfrentar a Excursio (53) como para afianzar su presencia en el grupo selecto que peleará por el segundo ascenso a la Primera Nacional. El equipo de Pablo Nieva viene de un triunfo de esos que inflan el pecho. Es que venció 2-1 a Acassuso, en el Morumbí, en un partido que dio vuelta tras haber comenzado en desventaja. “El hincha se tiene que quedar tranquilo de que vamos a dejar la vida en cada pelota por estos colores y por nuestras familias. La actitud no la negociamos nunca, y eso es lo que me llevo en el corazón”, avisó el volante de Lafe, Paty Ortiz.

En tanto, Sportivo Italiano necesita sin espera volver a sumar de a tres luego de la caída en Ingeniero Maschwitz ante el líder del Clausura, Deportivo Armenio. Tuvo la chance de quedar arriba, pero al Tano se le escapó en un partidazo al caer 3-2.

"Lo veo muy bien al equipo, porque está fuerte, con confianza y con muchas ganas de seguir peleando. Hay un grupo muy unido, con actitud y con el deseo de dejar todo en cada partido. Quedan cuatro finales y vamos a jugar cada una como si fuera la última para meternos en el Reducido y seguir peleando arriba en este Clausura", señaló el defensor del ACIA, Brian Kreiman.

A su vez, Liniers tendrá muchos hinchas a su favor, quienes estarán pendientes de que el Celeste baje a Midland, el escolta, cuando lo visite en Libertad. En tanto, el equipo de Marcos Flores volvió a dar buenas señales de recuperación, puesto que viene de derrotar a Excursionistas por 1-0, en Villegas.

No fueron tres puntos más para Liniers. Es que con esta victoria confirmó su permanencia en la categoría. Es que así se alejó 13 puntos de Sacachispas, el segundo equipo que en zona de descenso (Fénix ya perdió la categoría), cuando quedan 12 en juego.