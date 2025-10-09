Yupanqui, el único matancero de la C que sigue en carrera por un cupo en la Copa Argentina

Yupanqui se la jugará en la segunda fase el sábado desde las 15.30 en Ciudad Evita, en donde recibirá a Centro Español, en lo que será el partido de ida. Julián Beligoy será el árbitro, segundado por los asistentes Diego Fernández y Rodolfo Rodríguez, mientras que el cuarto árbitro será Agustín Panizza.

El equipo de Damián Troncoso sacó pasaje al eliminar en la llave anterior a Muñiz ante quien definió como visitante, tal como le sucederá ante Español. En la vuelta por los octavos de final, en el estadio Ciudad de San Miguel, de Juventud Unida, goleó por 4-1 al Rojo, al que ya había derrotado en la ida por 2-1.

En cambio, la historia fue muy diferente con los otros dos equipos de La Matanza, que quedaron eliminados en octavos. Atlético Lugano cayó por 3-1 con Cañuelas en el partido de vuelta y quedó afuera del Reducido, ya que en la ida desarrollada en el José María Moraños, de Tapiales, había sido superado por el Tambero por 2-0. De esta manera, para el Naranja se cerró la temporada y ahora se vendrá un largo receso hasta el reinicio de la competencia el año próximo.

A todo esto, en Mercedes, Deportivo Paraguayo también se despidió del año deportivo. Es que, luego del empate sin goles en Villa Scasso, el equipo de Duarte Balbuena fue superado por el elenco blanquinegro por 2-0.