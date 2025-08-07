Una fecha complicada para los matanceros de la Primera C

La dureza del programa para los equipos matanceros se apoya en el buen presente de los rivales que les deparó el fixture en esta oportunidad. Paraguayo tendrá que visitar nada menos que al líder de la Zona B, Camioneros, mientras que Yupanqui, por el mismo grupo, tendrá enfrente, en su casa, a Argentino de Rosario, que desde la 5ta. posición lucha por un lugar en el Reducido. A su vez, a Lugano le espera un viaje de riesgo al barrio rosarino de La Tablada, en donde lo esperará el Charrúa de esa ciudad, que escolta del líder Ituizangó en la Zona A.

A esta fecha, Lugano, Yupanqui y Paraguayo llegan precedidos por sensaciones y resultados distintos. El Naranja de Tapiales volvió a la victoria una semana atrás, ya que en el José María Moraños superó por 1-0 a Puerto Nuevo. De ese modo, Lugano se ubica en el noveno puesto de la Zona A con 22 puntos.

A su vez, Deportivo Paraguayo empató con Central Ballester 1-1 en Villa Scasso, con lo cual suma 22 puntos y se ubica en la décima posición de la Zona B. En tanto, Yupanqui necesitará levantar la puntería, puesto que viene de sufrir una derrota ante Camioneros, que podía estar en los planes, ya que se trataba del líder de la Zona B y en su estadio Hugo Moyano. Por ello, el equipo de Ciudad Evita descendió al duodécimo peldaño, ya que cosecha 19 puntos.