Alonso hizo un balance del desempeño de Almirante Brown

Alonso terminó con un número respetable, ya que de los 30 puntos que disputó el equipo bajo su tutela tras la salida del Búfalo Guillermo Szeszurak, sumó 15. “No es un dato menor, ya que marca la predisposición de los jugadores, puesto que sin eso no hubiera conseguido”, destacó.

Tras asegurar que el equipo había estado a la altura en el partido de cierre de temporada, Rodrigo Alonso resaltó el trabajo con la cantera. "Vimos muchos chicos para el año que viene, que se han sacado ese miedo lógico del debut en primera”, subrayó.

El otro punto que queda flotando es el futuro. Por el momento el plantel tiene dos semanas de vacaciones y tras ello se juntará en Isidro Casanova para retomar el trabajo. Rodrigo Alonso terminó el campeonato de la Primera Nacional al frente del primer equipo, pero no hay certezas acerca de cómo seguirá. En ese sentido, algunos sostienen que en 2026 podría darse un enroque para que Walter Erviti se haga cargo del equipo y Alonso vuelva al sitio que ocupó antes de la salida del Bufalo. “Nací compitiendo, siempre pongo lo mejor de mi desde donde me toque. Todo lo hacemos con pasión, porque todos queremos el bien de la entidad. Después la decisión que se tome se acatara porque somos empleados del club”, afirmó el DT.

Por otro lado, el DT aurinegro hizo un pequeño mapa mirasol. “Ahora hay un descanso y luego se armará una planificación para el futuro, puesto que la competencia volverá recién en febrero del próximo año”, señaló Alonso.

Y para el final dejó una suerte de consigna para lo que siga. “Todo lo que se haga será sabiendo que no queremos volver a vivir este tipo de luchas por el descenso y ponerse a pelear por cosas más importantes. Esto va más allá de si seguimos, porque siempre apoyaremos desde donde toque”, enfatizó Rodrigo Alonso.