La Plata: arrojaron una bomba molotov contra el Centro Literario Israelita

El hecho ocurrió en la sede del Centro Literario Israelita, ubicada a pocas cuadras de la Gobernación bonaerense. El explosivo casero provocó daños materiales y la Justicia investiga a los responsables.
El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau de La Plata fue blanco de un ataque antisemita este jueves por la noche, cuando un grupo de personas arrojó una bomba molotov contra el frente del edificio ubicado en calle 11 entre 58 y 59. El explosivo casero provocó destrozos en la fachada, aunque no dejó personas heridas.
Según informaron desde la institución, el objeto contenía combustible, pero no llegó a encenderse. El ataque ocurrió a trece cuadras de la Gobernación bonaerense y los autores todavía no fueron identificados. La denuncia ya fue radicada y la Justicia inició una investigación para determinar responsabilidades.
A través de un comunicado, la Comisión Directiva del centro confirmó que el ataque provocó rotura de vidrios y otros daños materiales en la sede histórica de la biblioteca. Además, expresó su preocupación por el contexto en el que se produjo el episodio.
“Personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca”, señalaron desde la entidad, que también anunció el refuerzo de las medidas de seguridad y de los protocolos preventivos para proteger a socios y trabajadores.
La institución informó además que mantiene contacto permanente con el Departamento de Asistencia Comunitaria de la DAIA para coordinar acciones vinculadas a la seguridad y el seguimiento del caso. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre cámaras de vigilancia y otros elementos para identificar a los responsables.
Desde el Centro Literario Israelita vincularon el ataque con el crecimiento de expresiones antisemitas y discursos de odio tanto a nivel internacional como en la Argentina. “No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo y de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio”, afirmaron.
En el mismo comunicado, la entidad sostuvo que el episodio refuerza la necesidad de defender una convivencia democrática basada en el respeto y la pluralidad. También ratificó su compromiso con los derechos humanos, la cultura y la identidad judía y humanista.
“Estos hechos no nos amedrentan; refuerzan nuestra convicción de seguir construyendo cultura, pensamiento crítico y encuentro”, expresaron desde la Comisión Directiva. Finalmente, convocaron a la comunidad a solidarizarse y a redoblar esfuerzos contra toda forma de violencia y discriminación.
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