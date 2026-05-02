La Plata: arrojaron una bomba molotov contra el Centro Literario Israelita

“Personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca”, señalaron desde la entidad, que también anunció el refuerzo de las medidas de seguridad y de los protocolos preventivos para proteger a socios y trabajadores.

La institución informó además que mantiene contacto permanente con el Departamento de Asistencia Comunitaria de la DAIA para coordinar acciones vinculadas a la seguridad y el seguimiento del caso. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre cámaras de vigilancia y otros elementos para identificar a los responsables.

max-nordau Imagenes del objeto que impactó contra el lugar.

Desde el Centro Literario Israelita vincularon el ataque con el crecimiento de expresiones antisemitas y discursos de odio tanto a nivel internacional como en la Argentina. “No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo y de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio”, afirmaron.

En el mismo comunicado, la entidad sostuvo que el episodio refuerza la necesidad de defender una convivencia democrática basada en el respeto y la pluralidad. También ratificó su compromiso con los derechos humanos, la cultura y la identidad judía y humanista.

“Estos hechos no nos amedrentan; refuerzan nuestra convicción de seguir construyendo cultura, pensamiento crítico y encuentro”, expresaron desde la Comisión Directiva. Finalmente, convocaron a la comunidad a solidarizarse y a redoblar esfuerzos contra toda forma de violencia y discriminación.